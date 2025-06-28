Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'ın Efeler ve Bozdoğan ilçelerindeki yangınlara müdahale ediliyor

        Aydın'ın Efeler ve Bozdoğan ilçelerinde çam ağacı, makilik ve zeytinlik alanlarda çıkan yangınların söndürülmesine çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 18:32 Güncelleme: 28.06.2025 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'ın Efeler ve Bozdoğan ilçelerindeki yangınlara müdahale ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ve Bozdoğan ilçelerinde çam ağacı, makilik ve zeytinlik alanlarda çıkan yangınların söndürülmesine çalışılıyor.

        Efeler ilçesinde Dağeymir ile Horozköy mahalleleri arasındaki çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

        Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bozdoğan ilçesindeki Yazıkent Mahallesinde ise makilik alanda çıkan yangına ekipler müdahale etti.

        İki ilçedeki yangına karadan 11 arazöz, 5 su tankeri ve 3 iş makinesinin yanı sıra havadan da 5 helikopter ve 4 uçak müdahale ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan ABD basınına: "'İran' iddiasını nerden çıkardınız?"
        Trump'tan ABD basınına: "'İran' iddiasını nerden çıkardınız?"
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Aydın'da orman yangını
        Aydın'da orman yangını
        Aydın'da elektrik direğine çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Aydın'da elektrik direğine çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Aydın'da çevrecilerden Milli Park'a girişler sınırlandırılsın talebi
        Aydın'da çevrecilerden Milli Park'a girişler sınırlandırılsın talebi
        Aydın'da ters yönde ilerleyen otomobil 2 araca çarptı, 2 kişi yaralandı
        Aydın'da ters yönde ilerleyen otomobil 2 araca çarptı, 2 kişi yaralandı
        Aydın'da Filistin için oturma eylemi yapıldı
        Aydın'da Filistin için oturma eylemi yapıldı
        Nazillispor'da takım Görkem Öncü'ye emanet
        Nazillispor'da takım Görkem Öncü'ye emanet