Aydın'da sağanak nedeniyle trafikte aksama yaşandı

Bir süre trafiğe kapalı olan yol daha sonra ulaşıma açıldı.

İlçe merkezindeki Fatih, Orta, Ovaeymir ve Zafer mahallelerindeki caddelerde de su birikintileri oluştu.

Sele kapılan çok sayıda hayvan sürüklendi, yolda kalan araçlar ise ekiplerce kurtarıldı.

Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, Efeler ilçesine bağlı İmamköy Mahallesi'nde sele neden oldu.

