Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da sağanak nedeniyle trafikte aksama yaşandı

        Aydın'da sağanağın etkisiyle Aydın-Denizli kara yoluna kadar gelen çamur nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 22:55 Güncelleme: 23.10.2025 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da sağanak nedeniyle trafikte aksama yaşandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'da sağanağın etkisiyle Aydın-Denizli kara yoluna kadar gelen çamur nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

        Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, Efeler ilçesine bağlı İmamköy Mahallesi'nde sele neden oldu.

        Sele kapılan çok sayıda hayvan sürüklendi, yolda kalan araçlar ise ekiplerce kurtarıldı.

        İlçe merkezindeki Fatih, Orta, Ovaeymir ve Zafer mahallelerindeki caddelerde de su birikintileri oluştu.

        Kocagür mevkisinde yol kenarındaki çamurlar, Aydın-Denizli kara yoluna taştı.

        Bölgeye gelen ekipler, iş makineleriyle çamurları temizledi.

        Bir süre trafiğe kapalı olan yol daha sonra ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Tedesco: Galibiyeti hak ettik!
        Tedesco: Galibiyeti hak ettik!
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        Ege ve Marmara’da Kuvvetli Sağanak Uyarısı
        Ege ve Marmara’da Kuvvetli Sağanak Uyarısı
        Lionel Messi imzayı attı!
        Lionel Messi imzayı attı!
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş

        Benzer Haberler

        Aydın'da 4 yaşındaki torununu kurtaran kadın otomobilin çarpmasıyla öldü
        Aydın'da 4 yaşındaki torununu kurtaran kadın otomobilin çarpmasıyla öldü
        Aydın'da sağanak etkili oldu
        Aydın'da sağanak etkili oldu
        İncirliova'da 6 bin dönüm pamuk tarlası zarar gördü
        İncirliova'da 6 bin dönüm pamuk tarlası zarar gördü
        Yenipazar'da 9 mahallede 'şap' karantinası
        Yenipazar'da 9 mahallede 'şap' karantinası
        Aydın'da halası ve kuzenini öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa açı...
        Aydın'da halası ve kuzenini öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa açı...
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı