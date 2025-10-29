Nazilli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.
Pınarbaşı Aydın Toscalı Sahası'nda gerçekleştirilen tören Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Garnizon Komutanı Personel Yarbay Şerif Emrah Keser'in katılımcıların bayramını kutlamasıyla başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edilen törende öğrencilerin gösteriler sundu.
