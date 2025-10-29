Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 16:03 Güncelleme: 29.10.2025 - 16:03
        Nazilli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

        Pınarbaşı Aydın Toscalı Sahası'nda gerçekleştirilen tören Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Garnizon Komutanı Personel Yarbay Şerif Emrah Keser'in katılımcıların bayramını kutlamasıyla başladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edilen törende öğrencilerin gösteriler sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

