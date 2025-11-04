Germencik'te evde çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Habibler Mahallesinde M.D'ye (60) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
