Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 01:58 Güncelleme: 29.11.2025 - 01:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kamil D.'nin kullandığı 09 UL 119 plakalı otomobil, Aydın-İzmir kara yolu Mursallı Kavşağı'nda B.Ö. yönetimindeki 09 EK 013 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçlarda yolcu konumunda bulunan T.Ö. ile Ç.Ş. de yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla farklı hastanelere götürüldü.

        Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

        Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, Aydın istikametine doğru seyir halinde olan kamyonetin, İzmir istikametinden Mursallı Kavşağı'nda dönüş yapmak isteyen otomobille çarpıştığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        MB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
        MB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
        NYT: Trump, Maduro ile telefonda görüştü
        NYT: Trump, Maduro ile telefonda görüştü
        Zelenskiy duyurdu: Yermak istifa etti
        Zelenskiy duyurdu: Yermak istifa etti
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İsrail işgalinde yeni perde
        İsrail işgalinde yeni perde
        En büyük güvence Okan Buruk!
        En büyük güvence Okan Buruk!
        "Çağla tostunu yesin"
        "Çağla tostunu yesin"
        Maşalı hırsız yakalandı
        Maşalı hırsız yakalandı
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Altıncı gençlik
        Altıncı gençlik
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Aydın'da devrilen motosikletteki kişi öldü
        Aydın'da devrilen motosikletteki kişi öldü
        Aydın'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Aydın'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Kuşadası'nda motosiklet refüje çarptı; 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Kuşadası'nda motosiklet refüje çarptı; 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Aydın'da eniştesini tornavidayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hap...
        Aydın'da eniştesini tornavidayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hap...
        Bozdoğan'da gıda üretimi yapan iş yerleri denetlendi
        Bozdoğan'da gıda üretimi yapan iş yerleri denetlendi