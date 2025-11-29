Aydın'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Görüntülerde, Aydın istikametine doğru seyir halinde olan kamyonetin, İzmir istikametinden Mursallı Kavşağı'nda dönüş yapmak isteyen otomobille çarpıştığı anlar yer aldı.

Kazada otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçlarda yolcu konumunda bulunan T.Ö. ile Ç.Ş. de yaralandı.

