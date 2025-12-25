Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da Zeren Ertaş'ın öldüğü asansör kazasıyla ilgili kamu çalışanlarının yargılanması sürdü

        Aydın'da 2 yıl önce üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin kamu çalışanlarına yönelik açılan davanın görülmesine devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 13:29 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:29
        Aydın'da Zeren Ertaş'ın öldüğü asansör kazasıyla ilgili kamu çalışanlarının yargılanması sürdü
        Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları ile Ertaş'ın annesi Serpil ve babası Akın Ertaş hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar eski Gençlik ve Spor İl Müdürü C.F. ile kurum çalışanları M.B, A.K, M.Y. ve E.Ç. duruşmaya katılmadı.

        Baba Akın Ertaş, "Artık sonuç almak istiyoruz. Artık bize devletin de adaletin de sahip çıkması istiyoruz. Buraya gelip gitmek bize acı veriyor." ifadelerini kullandı

        Anne Serpil Ertaş ise "Bir anne olarak burada bulunmak çok acı. Her geldiğimde de ileri bir tarihte erteleniyor. Çok yoruldum kaldıramıyorum artık. Suçluların biran önce en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

        Mahkeme, sanıkların kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporunun gelmemesi ve sanıkların duruşmada yer almaması nedeniyle duruşmayı erteledi.

        Adliye çıkışında açıklama yapan Ertaş çifti, sorumluların en ağır cezayı almalarını istedi.

        - Olay

        Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim 2023'te meydana gelen asansör kazasında Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında asansör bakım firması yetkilisi, asansörü monte eden firmanın sahibi ve 2 mühendis tutuklanmıştı.

        Mahkeme, 10 Temmuz 2024'teki karar duruşmasında 1 sanığa 5 yıl 6 ay 20 gün, 3 sanığa 2 yıl 11 ay hapis cezası vermiş, bir sanık ise beraat etmişti.

        Kamu çalışanlarına ilişkin ayrıca açılan ikinci davada ise eski Gençlik ve Spor İl Müdürü C.F ile kurum çalışanları M.B, A.K, M.Y. ve E.Ç. hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

