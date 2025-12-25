Aydın'da Zeren Ertaş'ın öldüğü asansör kazasıyla ilgili kamu çalışanlarının yargılanması sürdü

Aydın'da 2 yıl önce üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin kamu çalışanlarına yönelik açılan davanın görülmesine devam edildi.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları ile Ertaş'ın annesi Serpil ve babası Akın Ertaş hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar eski Gençlik ve Spor İl Müdürü C.F. ile kurum çalışanları M.B, A.K, M.Y. ve E.Ç. duruşmaya katılmadı.

Baba Akın Ertaş, "Artık sonuç almak istiyoruz. Artık bize devletin de adaletin de sahip çıkması istiyoruz. Buraya gelip gitmek bize acı veriyor." ifadelerini kullandı

Anne Serpil Ertaş ise "Bir anne olarak burada bulunmak çok acı. Her geldiğimde de ileri bir tarihte erteleniyor. Çok yoruldum kaldıramıyorum artık. Suçluların biran önce en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Mahkeme, sanıkların kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporunun gelmemesi ve sanıkların duruşmada yer almaması nedeniyle duruşmayı erteledi.