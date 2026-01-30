Habertürk
        Aydın'daki Çıldır Havalimanı'nda ticari uçuş özlemi sona eriyor

        Aydın'daki Çıldır Havalimanı'nda ticari uçuş özlemi sona eriyor

        FERDİ UZUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'daki Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için gerekli talimatı verdiğini açıklaması kentte yaşayanları sevindirdi.

        Giriş: 30.01.2026 - 11:02 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:02
        FERDİ UZUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'daki Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için gerekli talimatı verdiğini açıklaması kentte yaşayanları sevindirdi.

        Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi'nde yer alan 500 dönümlük arazi, 1956 yılında merhum Mustafa Çıldır tarafından ticari uçuşlar olması amacıyla protokolle bağışlandı.

        Bağışçı Mustafa Çıldır, 1959 yılında hacca Çıldır Havalimanı'ndan kalkan uçakla gitti.

        Havalimanı 1960 yılında kapatıldı, 2012 yılında ise Türk Hava Yollarına (THY) kiralandı. THY, 2012 yılından beri pilotların eğitimini burada veriyor. Çıldır Havalimanı'nda ayrıca Aydın Jandarma Filo Komutanlığı da yer alıyor.

        - Aydınlıların umudunu yeşerten açıklama

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ocak'ta kentteki programında söylediği "Aydın Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için gerekli çalışmaları başlatıyoruz." sözleri, Aydınlıların havalimanı umudunu yeşertti.

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AA muhabirine havalimanının şehrin ekonomisini, turizmini ve ulaşım ağını dünya ile bütünleştireceğini söyledi.

        Artık Aydınlıların uçmak için çevre illere gitmek zorunda kalmayacağını ifade eden Çerçioğlu, "Uçaklar doğrudan Efeler diyarına inecek. Aydın'ın vizyonunu değiştirecek bu tarihi yatırımın heyecanını yaşıyor, havalimanımızın tüm vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz. Eser ve hizmet siyasetimizle Aydın göklere yükseliyor." diye konuştu.

        Havalimanının arazisini bağışlayan Mustafa Çıldır'ın aynı isimdeki torunu Mustafa Çıldır da ticari uçuşların başlayacak olmasına çok sevindiklerini kaydetti.

        Sadece ailesi için değil Aydın için çok mutlu olduklarını anlatan Çıldır, "Aydın bu saatten sonra kabuğunu kıracaktır. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Dedesinin burayı ticari uçuşlara açılması için bağışladığını aktaran Çıldır, yıllardır buranın açılması özlemini kurduklarını ve bunun için mücadele ettiklerini söyledi.

        Çıldır, havalimanının 1960 yılına kadar tarifeli seferlere açık olduğunu belirterek, "Özellikle yaz dönemlerinde İstanbul-Ankara uçakları çalışmış burada. 1960'taki darbe sonrasında yeterli potansiyelin olmadığı gerekçesiyle seferler durdurulmuş, ruhsatı iptal edilmiş. Sonuçta burası yıllarca atıl durumda kaldı. Hatta uzun bir süre çevre koruması da olmadığı için hayvancılar tarafından mera olarak kullanıldı." diye konuştu.

        - "Kent ekonomisine büyük katkı sağlayacak"

        Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken de havalimanının kentin ticari kalkınması, sosyolojik ve turistik gelişimi bakımından mecburiyet haline geldiğini ifade etti.

        Oda olarak hazırladıkları raporda havalimanının yolcu trafiğini rahatça karşılayabileceğini belirttiklerini aktaran Ülken, "Bu raporlara göre yolcu trafiği ile ilgili Aydın'da hiçbir sorun olmadığı gibi aksine Aydın'daki havalimanı Türkiye'de ilk 15 havalimanı arasına girecek bir yolcu trafiği potansiyeline sahip." ifadelerini kullandı.

        Ülken tarifeli uçuşların yanı sıra kargo taşımacılığının da olmasının kent ekonomisine büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

