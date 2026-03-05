Yeşilay Aydın Şube Başkanı Gündüz'den, Vali Canbolat'a ziyaret

Yeşilay Aydın Şube Başkanı Sencer Gündüz, Yeşilay Haftası kapsamında Aydın Valisi Yakup Canbolat'la bir araya geldi. Gündüz, ziyarette bağımlılıkla mücadele ve gençlere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri ve Gündüz, ziyaretin anısına Vali Canbolat'a Yeşilay yeleği hediye etti.

