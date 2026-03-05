Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Yeşilay Aydın Şube Başkanı Gündüz'den, Vali Canbolat'a ziyaret

        Yeşilay Aydın Şube Başkanı Sencer Gündüz, Yeşilay Haftası kapsamında Aydın Valisi Yakup Canbolat'la bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 13:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Aydın Şube Başkanı Gündüz'den, Vali Canbolat'a ziyaret

        Yeşilay Aydın Şube Başkanı Sencer Gündüz, Yeşilay Haftası kapsamında Aydın Valisi Yakup Canbolat'la bir araya geldi.

        Gündüz, ziyarette bağımlılıkla mücadele ve gençlere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.


        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri ve Gündüz, ziyaretin anısına Vali Canbolat'a Yeşilay yeleği hediye etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Ortaokul öğrencileri bilek güreşinde madalyalara ambargo koydu
        Ortaokul öğrencileri bilek güreşinde madalyalara ambargo koydu
        Bozdoğan'da emekli öğretmen Güner, hayatını kaybetti
        Bozdoğan'da emekli öğretmen Güner, hayatını kaybetti
        Aydın İl Halk Kütüphanesi'nden öğrencilere çanta hediyesi
        Aydın İl Halk Kütüphanesi'nden öğrencilere çanta hediyesi
        Aydın'da zeytin bahçeleri kontrol edildi
        Aydın'da zeytin bahçeleri kontrol edildi
        Kaymakam Erdoğan'dan orman personeline teşekkür belgesi
        Kaymakam Erdoğan'dan orman personeline teşekkür belgesi
        Deve güreşlerinde, "Bu sene mangal yakılmayacak, basın mensupları dışarıya...
        Deve güreşlerinde, "Bu sene mangal yakılmayacak, basın mensupları dışarıya...