Ege Bölgesi’nde Eğitimde Farklılıkların Azaltılması Çalıştayı Aydın’da düzenlendi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi ve Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği işbirliği ile Ege Bölgesi'nde Eğitimde Farklılıkların Azaltılması Çalıştayı Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenleri ile Aydın’dan ve Ege Bölgesi’nin farklı şehirlerinden bir çok öğretmenin katıldığı çalıştay, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adem Çilek’in, Milli Eğitim Bakan Danışman Turgay Öntaş’ın ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’un açılış konuşmaları ile başladı.

Ardından Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenleri Prof. Dr. Ali Rıza Erdem, Doç. Dr. Esin Acar, Doç. Dr. Meltem Yalın Uçar, Doç. Dr. Ersen Yazıcı, Doç. Dr. Yaşar Kuzucu, Dr. Öğrt. Üyesi İbrahim Göktaş, Dr. Öğrt. Üyesi Ayşe Elitok Kesici, Dr. Öğrt. Üyesi Ceyhun Servi, Eğt. Uzm. Ayhan Korkmaz’ın konuşmaları ile ‘Ege Bölgesinde Eğitimde Farklılıkların Azaltılması Çalıştayı’ gerçekleştirildi.

Çalıştaydan sonra 5 grup halinde gerçekleştirilen çalışmalarda bölgede akademik başarı farklılıklarının azaltılması, mesleki eğitimde sektör işbirliği, 21. yüzyıl becerileri ve oyun tabanlı eğitimin geliştirilmesi, eğitimde yeni yaklaşımlar, yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişim ve becerilerinin arttırılması özel gereksinimi olan çocuklar ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Çalıştay teşekkür konuşmaları ve plaket takdimleri ile sona erdi.

AYDIN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.