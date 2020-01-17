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Forum Aydın’a gelen ünlüler önce Aydın inciri ile sonra hayranları ile buluştu Ahmet Kural ve Murat ...

İHA

Forum Aydın’a gelen ünlüler önce Aydın inciri ile sonra hayranları ile buluştu Ahmet Kural ve Murat Cemcir, hayranları Zeytin Meydanı’na sığmadı

Forum Aydın Alışveriş Merkezi’nin düzenlediği programla ‘Baba Parası’ filminin başrol oyuncuları Aydın’da hayranları ile buluştu. Uzun yoldan gelen başrol oyuncuları yorgunluklarını Aydın inciri yiyip enerji depolayarak giderdikten sonra programa başladılar.
Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği, Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in başrollerini paylaştığı ‘Baba Parası’ filminin Forum Aydın’daki gösterimi oyuncuların katılımı ile yapıldı. Oyuna başlamadan Forum Aydın Zeytin Meydanı’nda hayranları ile bir araya gelen Ahmet Kural ve Murat Cemcir gördükleri ilgiden oldukça memnun kaldılar. Gençlerin yanı sıra küçük çocukların da yer aldığı buluşmada zaman zaman renkli görüntüler oluştu.
Hem hayranları ile buluşan hem de esprileri ile kalabalığı sürekli güldüren ikili, Aydın’da ‘gülün, gülümseyin’ mesajı verdiler.

AYDIN

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:50
  • GÜNEŞ 08:16
  • ÖĞLE 13:23
  • İKİNDİ 15:59
  • AKŞAM 18:21
  • YATSI 19:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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