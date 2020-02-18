CHP İl Başkanı Çankır’da ileri biyolojik arıtma tesisi açıklaması

– CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmek istenen ‘İleri Biyolojik Arıtma Yatırım’ projesinde yaşanan yer tahsis sorununu değerlendirdi.

Aydın’ın büyükşehir olmasından sonra Büyükşehir Belediyesinin İncirliova, Koçarlı ve merkez Efeler ilçesini de içine alan dev bir proje yapmak için kolları sıvadığını belirten Ali Çankır, “Uzmanlar aylarca çalıştı ve yüz binlerce insanımızın faydalanacağı batı ‘İleri Biyolojik Arıtma Yatırım’ projesi ortaya çıkarıldı. İşte tam bu noktada Adnan Menderes Üniversitesi’ne tahsisli, ama kullanılmayan dev bir arazinin bir bölümü talep edildi. Kullanılmayan bu arazinin tahsisini alıp bu projeyi hayata geçirmek için Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, tam 4 yılı aşkın süredir uğraşıyor ama üniversite ve iktidara yakın kişiler bu projeye ‘istemezük’ diyor.

Devletin Bakanlığı yapılacak çalışmayı görmüş, tekniğe uygun bulmuş, yer seçiminin doğru olduğuna kanaat getirmiş ve yazı ile ‘Bu araziyi İleri Biyolojik Arıtma Tesisi yapmak üzere Büyükşehire tahsisini onaylıyorum’ diyerek, gerekli işlemleri ivedilikle yapın talimatı vermiş. Sizin amacınız yalnız ve yalnız hizmetin önünde durmak. Sözüm ona Aydın'a hizmete engel olmak. Ancak Aydın halkı bunların hesabını “sağlı sollu tokatlarla” her seçim sandıkta soruyor” dedi.

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