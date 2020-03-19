Başkan Yalçın, “İşletme giderlerimiz için faizsiz kredi verilmelidir”

Aydın Efeler Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Okan Yalçın, Korona virüs tedbirleri kapsamında şoför esnafının zor günler geçirdiğini belirterek, “İşletme giderlerimiz için faizsiz kredi verilmelidir” dedi.

Başkan Yalçın, tüm dünyayı etkileyen ve Türkiye’de de görülen Korona virüs salgını ile ilgili olarak tüm tedbirleri aldıklarını ifade ederek, “ Bizler Efeler şehiriçi özel halk otobüsleri olarak araçlarımızı Büyükşehir ve Efeler Belediyesi tarafından ilaçlatmaktayız. Bunun yanı sıra tüm çalışanlarımız araçlarında bulunan tutacakları sık sık sirke ile titizlikle temizleyip araçlarımızı havalandırıp hastalıklara karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Toplu taşımayı Kamu hizmeti ve temel ihtiyaç olarak gördüğümüz için seferlerimize devam etmekteyiz. Alınan tedbirler kapsamında zor durumda kalan ve ciddi gelir kaybının yanında her gün akaryakıt ve şoför maliyetlerinin karşılanabilmesi için mal sahiplerimiz çok zor günler geçiriyor. Vergilerimiz, belediye aidatlarımız, kullanılan banka kredileri Kredi kefalet kooperatifi kredi borçları, bağkur ve SGK geçici süre alınmamalı ve işletme giderlerimiz için faizsiz kredi verilmelidir” açıklamasında bulundu.

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