Köşk MYO'dan uluslararası başarıda bir ilk daha

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksek Okulu (MYO) Gıda İşleme Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Öğretim Üyesi Said Nadeem tarafından, Journal of Ongoing Chemical Research dergisinde yayınlanan "Coronavirus COVID19: Available free literature provided by various companies, journals and organizations around the world" başlıklı makale ResearchGate tarafından COVID19 için açılan https://www.researchgate.net/community/COVID19 sayfasında en fazla okunan on makale arasında 28.600 dan fazla okuma ile 7. sırada yer aldı.

“ResearchGate COVID19 Community'de, En fazla okunan 10 makalede Varız”

Dr. Öğretim Üyesi Said Nadeem, ResearchGate COVID19 Community'de en çok okunan on makale arasında yedinci sırada bulunmanın gurur verici olduğunu belirterek, daha çok kişiye ulaşmak adına makalenin indirilmesinin ve okunabilirliğinin artmasının önemli olduğunu ifade etti.

