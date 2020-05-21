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Aydın Milli Eğitimden “Eğitimde Ramazan Günlükleri” etkinliği

İHA

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin eğitimlerine uzaktan devam ettiği salgın günlerinde, Ramazan ayı süresince "Eğitimde Ramazan Günlükleri" adı ile bir dizi etkinlik düzenledi.

Aydın Milli Eğitimden “Eğitimde Ramazan Günlükleri” etkinliği

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin eğitimlerine uzaktan devam ettiği salgın günlerinde, Ramazan ayı süresince “Eğitimde Ramazan Günlükleri” adı ile bir dizi etkinlik düzenledi.
“Aydın Öğrenci Akademisi” kapsamında düzenlenen “Eğitimde Ramazan Günlükleri” etkinliklerinin içerisinde çocuklar için günün değeri, bilgilendirici söyleşiler, Ramazan manileri, Ramazan duaları gibi faaliyetler her gün Aydın İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Yine bu bağlamda öğrencilerin velileriyle birlikte hazırladıkları çalışmalar da velilerin onayıyla müdürlüğün sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.
“Eğitimde Ramazan Günlükleri” Ramazan ayı süresince Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe Biriminin sosyal medya hesaplarında “aydinmemarge” kullanıcı adıyla yayınlanıyor.
“Eğitimde Ramazan Günlükleri” etkinlikleri ile ilgili bilgi veren Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Seyfullah Okumuş; “Bir milleti ayakta tutan bağların en önemlisi değerlerdir. Değerlerimizin okullarda öğretilmesi öğrencilerde sağlıklı, tutarlı ve dengeli bir kişilik oluşturmak ve böylece sağlıklı bir topluma ulaşmak açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda Ramazan ayı boyunca her gün bir yenisi yayımlanan “Eğitimde Ramazan Günlükleri”; Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin öğretim programlarında yer alan milli, manevi ve evrensel değerlerin benimsenmesi, Ramazan ve orucun öneminin fark edilmesi gibi özel amaçlardan ve kazanımlardan yola çıkılarak hazırlanmıştır. Salgın sürecinde “Evde kal!” çağrısına uyan ve uzaktan eğitime devam eden öğrencilerimizin gönüllü olarak hazırladığı bu etkinlikler mübarek Ramazan ayına farklı bir anlam katmış ve bu zorlu günlerde çocuklarımıza moral olmuştur. Öğrencilerimizin paylaşımları müdürlüğümüzün sosyal medya hesaplarında yayınlanırken kişisel verilerinin korunmasına özellikle dikkat edilmiş ve tüm çalışmalar velilerimizin onayıyla paylaşılmıştır” dedi.
Okumuş ayrıca, yapılan çalışmaların amacına ulaştığını da belirterek, “Milli ve manevi değerlerin yaşatılması yönünde bu tür etkinliklerin oldukça verimli geçti. Ayrıca Ramazan ruhunu anlamaları ve içselleştirmeleri açısından önemli olduğunu bundan başka söz konusu etkinlikleri ailece hazırlayarak çocuklarıyla birlikte kaliteli bir zaman dilimi geçirme fırsatı buldular.” diyerek önümüzdeki yıllarda da etkinliklerin düzenleneceğini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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