Efeler'de, yangında 4 hektarlık zeytinlik ve ormanlık alan zarar gördü

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Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, zeytinlik alanda başlayıp, ormanlık alana sıçrayan yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.

Dalama Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda, saat 11.30 sıralarında, yangın çıktı. Yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın havadan 4 helikopter, karadan ise 6 arazöz, 1 dozer ve 4 su ikmal aracının müdahalesi ile söndürüldü.

Yaklaşık 4 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK

2020-07-18 14:57:17



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