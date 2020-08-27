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Kaymakam Avşar’dan Milet Müzesi’ne ziyaret

İHA

Didim Kaymakamı Halil Avşar Milet Müzesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Avşar’dan Milet Müzesi’ne ziyaret

Didim Kaymakamı Halil Avşar Milet Müzesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Didim Kaymakamı Halil Avşar, beraberindeki kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile birlikte Balat Mahallesi’nde bulunan Milet Müze Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Kaymakam Avşar, Milet Müze Müdürü Baran Aydın’dan müze hakkında brifing aldı. Müze Müdürü Aydın müze binası içerisinde Milet, Didim ve Priene Antik Kenti'ndeki kazılar sonucu ortaya çıkarılan eserler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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