Kaymakam Avşar’dan Milet Müzesi’ne ziyaret

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Didim Kaymakamı Halil Avşar Milet Müzesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Didim Kaymakamı Halil Avşar, beraberindeki kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile birlikte Balat Mahallesi’nde bulunan Milet Müze Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Kaymakam Avşar, Milet Müze Müdürü Baran Aydın’dan müze hakkında brifing aldı. Müze Müdürü Aydın müze binası içerisinde Milet, Didim ve Priene Antik Kenti'ndeki kazılar sonucu ortaya çıkarılan eserler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

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