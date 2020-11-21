Başkan Atabay Akbük'teki çalışmaları yerinde inceledi

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Akbük Mahallesi’ni ziyaret etti. Atabay’a Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, E.Öznur Gündoğdu ve birim amirleri eşlik etti.



Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akbük Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde denetleyerek, Didim Belediyesi tarafından yenilenen Soğuk Su Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Atabay, programı kapsamında esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilenerek talep ve önerilerini dinleyen Başkan Atabay, “Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızla daima iç içe olarak hizmetlerimizi gerçekleştirdik. Onların istek ve talepleri ile yakından ilgilenerek çözüm yolları üretiyoruz. Akbüklü vatandaşlarımıza hizmetin en kalitelisini ulaştırmak için ben ve ekibim, gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.