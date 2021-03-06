Otomobilden atılan oyuncak tabanca polisi harekete geçirdi

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Murat GÜRKAN/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki otomobilden, park halindeki bir aracın altına atılan tabanca, polisi alarma geçirdi. Tabancanın oyuncak olduğu ortaya çıktı.

Albay Karaibrahimoğlu Caddesi üzerinde esnaf, seyir halindeki bir otomobilin camından, park halindeki aracın altına tabanca atıldığını gördü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemede, tabancanın oyuncak olduğu anlaşıldı. Oyuncak tabanca, çöpe atıldı.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN

2021-03-06 16:08:22



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