Nazilli'nin sevilen taksi şoförü Aslan hayatını kaybetti

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde uzun yıllar taksicilik yapan Ahmet Aslan tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.



Nazilli’de uzun yıllar bir durakta taksicilik yapan Ahmet Aslan (70) geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlandı. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan'ın yapılan kontrollerinde beynine pıhtı attığı belirlenerek hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 3 hafta boyunca yoğun bakımda tedavi gören Aslan, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam savaşını kaybetti. Ölümü ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğan Aslan, kılınan cenaze namazının arından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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