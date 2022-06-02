ADÜ Rektörü Aldemir, Yenipazar MYO Öğrencileri ile bir araya geldi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri ile bir araya geldi.



RektörÖğrenci buluşmaları çerçevesinde Yenipazar Meslek Yüksekokulu’na ziyarette bulunan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, konferans salonunda öğrencilerle buluştu. Toplantıya, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in yanı sıra Yenipazar MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Elif Meryem Yurdakul Şipal, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.



26. ADÜFEST Spor Turnuvaları’nda voleybol müsabakalarında ADÜ ikincisi olan Yenipazar MYO Voleybol Takını tebrik ederek konuşmasına başlayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bilimsel çalışmaların ve akademik eğitim yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimin de önemine dikkat çekti.



Eğitimin bir atlası çalışması olduğunu vurgulayan Rektör Aldemir, “Medeniyetimizin sizlere ihtiyacı var, sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizde bu doğrultuda sürekli kendimizi yenileyerek sizleri daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Siz yeter ki doğru yolda yürüyün biz her zaman yanınızdayız” dedi.



Toplantı, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir’in öğrencilerin sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.

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