Bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilen Ramazan ayı için geri sayım başlamış durumda. Müslüman dünyasının coşku ile beklediği Ramazan ayında oruçlar tutulacak, zekatlar verilecek ve ibadetler yerine getirilecek. Aydınlı vatandaşlarımız ise sahur ve iftar saatlerini sorgulamaya başladı. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2023 ile Aydın sahur ve iftar vakitleri...

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