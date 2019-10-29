Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 16.01'de, Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aydın'ın Didim ilçesinin 237,76 kilometre açığındaki depremin 38,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
SON DEPREMLER
|Tarih(TS)
|Ajans
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Tip
|Büyüklük
|Ülke
|İl
|İlçe
|Köy
|Diğer
|EventID
|29.10.2019 16:01:57
|DDA
|35.7960
|25.3680
|38.00
|Mw
|4.0
|-
|-
|-
|-
|Ege Denizi, 39.00 km.Heraklion (Yunanistan),237.76 km. Didim (Aydin)
|450596
|29.10.2019 15:46:17
|DDA
|41.6640
|34.6276
|6.99
|ML
|1.4
|Türkiye
|Sinop
|Boyabat
|-
|-
|450597
|29.10.2019 15:21:51
|DDA
|40.8303
|30.2141
|7.00
|ML
|1.5
|Türkiye
|Kocaeli
|Izmit
|-
|-
|450595
|29.10.2019 14:54:31
|DDA
|37.3485
|29.7068
|7.00
|ML
|1.8
|Türkiye
|Burdur
|Tefenni
|-
|-
|450593
|29.10.2019 14:48:42
|DDA
|39.7173
|41.8991
|6.92
|ML
|2.0
|Türkiye
|Erzurum
|Karayazi
|-
|-
|450594
|29.10.2019 14:39:47
|DDA
|36.9605
|26.3806
|6.95
|ML
|2.1
|-
|-
|-
|-
|Ege Denizi, 71.36 km. Bodrum (Mugla)
|450592
|29.10.2019 13:37:47
|DDA
|39.1390
|27.6240
|6.99
|ML
|1.4
|Türkiye
|Manisa
|Soma
|-
|-
|450591
|29.10.2019 13:32:00
|DDA
|40.6973
|32.9771
|7.00
|ML
|1.5
|Türkiye
|Çankiri
|Çerkes
|-
|-
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