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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında deprem! (Son depremler)

EGE Denizi'nde, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 16.01'de, Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aydın'ın Didim ilçesinin 237,76 kilometre açığındaki depremin 38,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

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