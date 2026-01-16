Habertürk
Habertürk
        Aydın merkezli 6 ilde siber suç örgütüne operasyon: 14 tutuklama

        Aydın merkezli 6 ilde, internet üzerinden 'jigolo' ve 'kolay kazanç' vaadiyle vatandaşları dolandıran siber suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 01:03 Güncelleme: 16.01.2026 - 01:03
        6 ilde siber suç örgütüne operasyon: 14 tutuklama
        Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, internet üzerinden ‘jigolo’ ve ‘kolay kazanç’ vaadiyle vatandaşları dolandıran siber suç örgütüne eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri; Aydın, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Diyarbakır ve Mersin’de belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonlarda 19 şüpheli yakalanırken, 1 kişinin yurt dışına kaçtığı belirlendi.

        Şüphelilerin, sanal medya ve sahte internet siteleri üzerinden mağdurlarla iletişime geçtiği, ele geçirdikleri kişisel bilgileri tehdit ve şantaj amacıyla kullandıkları tespit edildi. MASAK incelemesinde örgüte ait hesaplarda toplam 226 milyon 455 bin TL’lik şüpheli para trafiği belirlendi.

        14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Geniş güvenlik kapsamında Nazilli Adliyesine sevk edilen 19 şüpheli mahkemeye çıkarıldı. Şüpheliler hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi’ ve ‘tehdit’ suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerden 14’ü tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilirken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışına kaçan şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldı.

        Fotoğraf: DHA

        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul'da fuhuş operasyonu!

        İstanbul'da, fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, son yılların en kapsamlı operasyonlarından biri düzenlendi. Polis tarafından yürütülen çalışmalarda, eskort siteleri üzerinden Türk ve yabancı uyruklu kadınların temin edilerek ev ve otellere gönderildiği, bu yöntemle organize şekilde fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda 11 kişi tutuklandı.

