Aydın merkezli 8 ilde organize suç örgütüne operasyon: 38 tutuklama

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aydın merkezli 8 ilde M.F.T.'nin elebaşılığını yaptığı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 41 şüpheli yakalandı. 38'i tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Organize suç örgütü tarafından 40 adet ev, 3 adet villa ile 9 adet arsanın dolandırıcılıktan elde edildiği ve MASAK raporuna istinaden organize suç örgütünün 1 milyar 398 milyon TL'lik para akışının bulunduğu tespit edildi" dedi.

"Hesaplarında 1 Milyar 398 Milyon TL para akışı bulunan Dolandırıcı Organize Suç Örgütü Üyesi 41 şüpheli yakalandı"



Aydın merkezli 8 ilde M.F.T.’nin elebaşılığını yaptığı Dolandırıcı Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 41 şüpheli yakalandı.

⛔ 38'i… pic.twitter.com/vbLEKFdoAS — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 29, 2025

'SAHTE VEKALETNAME İLE SATIŞ GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ TESPİT EDİLDİ'

Bakan Yerlikaya, "Şüphelilerin; kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri vatandaşlarımızla iletişim kurdukları; vatandaşlarımızı, taşınmazlarını satmak için ikna ederek, sahte vekaletlerle piyasa değerinin altında sattıkları, ikna edemedikleri vatandaşlarımız adına ise sahte vekaletnameler düzenleyerek satış işlemini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silahla tehdit, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.