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        Haberler Gündem Güncel Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı | Son dakika haberleri

        Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı

        Aydın'ın Germencik, Muğla'nın Milas ve Balıkesir'in Bandırma ilçelerindeki zeytinlik ve ormanlık alanlarda yangın çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale edilirken alevler, Söke'nin Argavlı Mahallesi'ndeki seralara yaklaştı. Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri de tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:26 Güncelleme: 07.08.2024 - 18:24
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        Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
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        Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Bugün de Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangınları çıktı.

        AYDIN

        İlk yangın Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Gümüşköy mevkisindeki zeytinlik alanda çıktı.

        Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        Bölgeye çevre illerden de ekip sevk edildi.

        Söndürme çalışmalarına jandarma ve emniyete ait TOMA'lar ve vatandaşlar da destek veriyor.

        Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesine rağmen yangın, Söke ilçesindeki Argavlı Mahallesi'nin üst kısımlarına yayıldı.

        BAZI İŞ YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ

        Alevler, Söke'nin Argavlı Mahallesi'ndeki seralara yaklaştı. Yanan ağaçların neden olduğu ısı nedeniyle bazı seraların naylonları eridi.

        İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri seraların etrafındaki yanan ağaçları söndürmeye çalışırken, vatandaşlar da alevlerin daha fazla seralarına yaklaşmaması için mücadele veriyor.

        Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri de tahliye edildi.

        İş yerlerinde dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

        Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        MUĞLA

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        Aydın'da çalışmalar sürerken, bir yangın haberi de Muğla'dan geldi.

        Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Yangına 6 uçak, 8 helikopterle havadan, 30'dan fazla arazöz, itfaiye aracı ve orman işçileriyle de karadan müdahale ediliyor.

        BALIKESİR

        Bir başka yangın haberi de Balkesir'den geldi.

        Kentin Bandırma ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki çamlık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

        Trafodan çıktığı iddia edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        İki gün önce de aynı yerde yangın çıktığı belirtilirken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

        Söndürme çalışmalarına helikopterle havadan da destek veriliyor.

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        #aydın germencik
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