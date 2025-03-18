Aydınlatma direği üzerine devrildi

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde kaldırımda yürürken üzerine aydınlatma direği devrilen yaya ağır yaralandı. Olay anında yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen yayanın üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle aydınlatma direği devrildi.

Devrilme sonrasında kaldırımda yürüyen kişi ağır yaralandı. Yoldan geçenler yaralının yardımına koştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Olaya tanık olan Emin Emengen, "Dışarı çıktığımızda elektrik direğinin adamın üstüne devrildiğini gördük. Komşular ve esnaf olarak ilk müdahaleyi biz yaptık. Adamın omuzuna düşüyor, oradan sekerek bacağına düşüyor. Daha sonra ambulans ve itfaiye geldi. Bacakta kırık var, omuzunda kırık olup olmadığını bilmiyorum. Ama hayati bir tehlike düşünmüyorum. Bacak biraz sıkıntılı, Allah yardımcısı olsun" dedi.