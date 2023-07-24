'Aydınlıkevler' Güney'e iniyor
Yılmaz Erdoğan yazdığı Demet Akbağ'ın başrolünde yer aldığı yılın en çok konuşulan oyunlarından 'Aydınlıkevler' Ağustos ayında önce Antalya ardından Bodrum'da seyircisiyle buluşacak.
Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’in turne tarihleri belli oldu. Ağustos ayında Türkiye’nin güney kesimlerini ziyaret edecek olan ‘Aydınlıkevler’ önce Antalya ardından Bodrum’da seyircisiyle buluşacak.
İstanbul’da 30 ve 31 Temmuz’da Maximum Uniq Açıkhava’da sahnelecek iki oyunun ardından turneye çıkacak olan ekibin ilk durağı 6 Ağustos Pazar günü Antalya Açıkhava Tiyatrosu olacak. Antalya seyircisiyle ilk kez buluşacak olmanın heyecanını yaşayan ekip 8 Ağustos Salı günü ise Bodrum Antik Tiyatro’nun etkileyici atmosferinde oyunu sergileyecek.
Demet Akbağ’ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü topladığı ‘Aydınlıkevler’ 70’li yılların samimiyetini sahneye aktarıyor.
Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa Olgan’ın canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda genç kuşağın yetenekli ve sevilen oyuncuları Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Kiraz Tosun’un yanı sıra, usta oyuncu Caner Alkaya da yer alıyor.
OYUN TAKVİMİ
TARİH: 30 Temmuz Pazar
SAAT: 21.00
YER: Maximum Uniq Açıkhava
TARİH: 31 Temmuz Pazartesi
SAAT: 21.00
YER: Maximum Uniq Açıkhava
TARİH: 06 Ağustos Pazar
SAAT: 21.00
YER: Antalya Açıkhava Tiyatrosu
TARİH: 08 Ağustos Salı
SAAT: 21.00
YER: Bodrum Antik Tiyatro
TARİH: 28 Ağustos Pazartesi
SAAT: 21.00
YER: Maximum Uniq Açıkhava
TARİH: 29 Ağustos Salı
SAAT: 21.00
YER: Maximum Uniq Açıkhava