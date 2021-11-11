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AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula: 11 Kasım Son dakika elektrik kesintisi duyuruları İstanbul!

İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklanan 11 Kasım elektrik kesintisi duyuruları araştırılıyor. İstanbullular, 11 Kasım Perşembe günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler... 11 Kasım 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula: 11 Kasım Son dakika elektrik kesintisi duyuruları İstanbul!

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabı araştırılıyor. İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri... İstanbul'da 11 Kasım elektrik kesintisi olan ilçeler ne? BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 11 KASIM

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ'ın, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

11 KASIM AYEDAŞ ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 11 KASIM

İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

11 KASIM 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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