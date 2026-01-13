12 ilçede elektrik kesintisi! 13 Ocak Salı İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İstanbul'un 12 ilçesinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek. İşte 13 Ocak 2026 Salı İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 13 Ocak 2026 Salı günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında 12 ilçede elektrik kesintileri uygulanacak. İşte elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler listesi
Arnavutköy
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Beşiktaş
Beylikdüzü
Beyoğlu
Esenler
Esenyurt
Silivri
Şişli
Zeytinburnu