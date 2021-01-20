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AYEDAŞ, BEDAŞ, İstanbul Elektrik kesintisi sorgulama! 20 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olan mahalleler

İstanbullular, 20 Ocak Çarşamba günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri merak ediyor. İstanbul'da bugün (20 Ocak) arıza ve bakım sebebiyle elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler AYEDAŞ VE BEDAŞ tarafından duyuruldu. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ, BEDAŞ, elektik kesintisi sorgulama

AYEDAŞ, BEDAŞ, İstanbul Elektrik kesintisi sorgulama! 20 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olan mahalleler

İstanbul'da 20 Ocak Çarşamba günü arıza, bakım ve onarım işlemleri sebebiyle planlı eketrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbullular elektriğin ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri... BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: PROF. MUSTAFA REŞİT BELGESAY

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CÜNEYT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BEGONYALIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CUMHUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANSEV
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: TÜLİN

SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BENEKLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: DEVELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: RABİA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: LOKMAN HEKİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HAMZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: RAHMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EYÜP SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: DUMLUPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HAYAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ALTIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞANLIURFA

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: PERÇEM

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: SEVİMLİ BAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ÇUKUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: DİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ŞEYH SADİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: FARABİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: HATİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ATABEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: KİRAZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÜÇÜKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: GÖKTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: SÜZER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: YAMAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: YILDIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: HAŞİM İŞCAN

19 OCAK SON DAKİKA AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2951583

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAL, AKHAN, ATASAY, AYERDEM, BANDIRMA, BAŞYİĞİT, BERAAT, BEREN, BESTEKAR, BUYRUK, EFDAL, ERİŞ, FATMAGÜL, FAZLI, FEHİM, GAZİEMİR, HAYMANA, HOCA AHMET YESEVİ, HOŞDERE, KIRAÇ, KOÇAK, KUZEY, KİBAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MUHARREM, MURAKIP, NECİP FAZIL, OKTAY, RAHMİ, SIR, SİRKECİ, YAŞAR KEMAL, YENİYOL, YUKARI PAZAR, YURDAGÜL, ZÜLÜFLÜ, ZÜMRE, ÜÇNAR, İNCESU sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah NECİP FAZIL sk / ATATÜRK mah BALTACI, KÖRFEZ sk / YUNUS EMRE mah ŞİRİNDERE sk bölgelerinde 20/01/2021 01:20:00 - 20/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2951098

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAL, AKHAN, ATASAY, AYERDEM, BANDIRMA, BAŞYİĞİT, BERAAT, BEREN, BESTEKAR, BUYRUK, EFDAL, ERİŞ, FATMAGÜL, FAZLI, FEHİM, GAZİEMİR, HAYMANA, HOCA AHMET YESEVİ, HOŞDERE, KIRAÇ, KOÇAK, KUZEY, KİBAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MUHARREM, MURAKIP, NECİP FAZIL, OKTAY, RAHMİ, SIR, SİRKECİ, YAŞAR KEMAL, YENİYOL, YUKARI PAZAR, YURDAGÜL, ZÜLÜFLÜ, ZÜMRE, ÜÇNAR, İNCESU sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah NECİP FAZIL sk / ATATÜRK mah BALTACI, KÖRFEZ sk / YUNUS EMRE mah ŞİRİNDERE sk bölgelerinde 20/01/2021 02:30:00 - 20/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2951584

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, BİRDAL, CEVİZLİBAĞ, ESRA, FALİH RIFKI ATAY, KUVVETLİ, MERTCAN, MİLLİ EGEMENLİK, SELÇUK, YÖRÜK, ÇIRAĞAN, ÇUKURDERE sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, AKDUMAN, ALDEMİR, ANI, AYAYDIN, BAYBARS, BİÇER, COŞKUN, DEREN, DÜŞ, ENGİNALP, EYÜP, FALİH RIFKI ATAY, GÖKAY, GÖLCÜK, HANLI, HAŞMET, KASİDE, KIRAAT, KUYUBAŞI, KÜÇÜKSU, MEMNUN, MUAMMER, MÜSTESNA, MİLAT, MİROĞLU, NAZAN, NEBAHAT, NEBİL, OYLUM, OYMAK, REFET, SAMANDIRA, SAMET, SEYİR, SOHBET, SONNUR, SİRMEN, TANYERİ, TANZİMAT, TAVAF, TUANA, YİĞİTOĞLU, ZİYARET, ÇAMLICA, ÇAPA, ÇEMBER, ÖZCANLAR, İDEALTEPE, İSKENDERUN, ŞECAAT, ŞİRİNDERE sk bölgelerinde 20/01/2021 03:30:00 - 20/01/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2951585

ISTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ANADOLU mah sk İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ANADOLU mah sk bölgelerinde 20/01/2021 04:30:00 - 20/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2951589

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAL, AKHAN, AMİRAL, ATASAY, AYERDEM, BANDIRMA, BAŞTOPÇU, BAŞYİĞİT, BERAAT, BEREN, BESTEKAR, BUYRUK, CEMSULTAN, DEDE EFENDİ, EFDAL, ERİNÇ, ERİŞ, EŞRAF, FATMAGÜL, FAZLI, FEHİM, GAZİEMİR, GÖKBEN, GÖKOVA, HAYMANA, HOCA AHMET YESEVİ, HOŞDERE, KADRİYE, KIRAÇ, KOÇAK, KUZEY, KİBAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MUHARREM, MURAKIP, NECİP FAZIL, OKTAY, ORHAN, RAHMİ, SADUN, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ, SIR, SİRKECİ, TAYFUR, TUTKUN, YAŞAR KEMAL, YENİYOL, YUKARI PAZAR, YURDAGÜL, ZÜLÜFLÜ, ZÜMRE, ÜÇNAR, İNCESU sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah NECİP FAZIL sk / ATATÜRK mah AYDINLI, BALTACI, BEŞİKÇİ, EBUBEKİR, GELİBOLU, HIZLI, KAKTÜS, KAYALIK, KÖRFEZ, NİHAN, TEVHİD, TÜRKSOY, YENER, YENİGÜN, ZERDA, ZEYNEP, ŞİRİNDERE sk / BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, ABDÜLKADİR GEYLANİ, AKTAN, ALBAYRAK, ALPGİRAY, ALPSOY, ALTINBAŞAK, ALTINYAYLA, AREL, AYBARS, AYSUNAY, AYTEPE, BAKİNAZ, BARIŞSEVER, BAYSAN, BAĞIŞCAN, BEDESTEN, BENDE, BÜŞRA, BİLGİNUR, BİRDAL, CANDAŞ, CANSU, CEVİZLİBAĞ, DEMİRKAN, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EBRULİ, EFELER, EFTELYA, EMRE, ERCİYES, ERDENER, ESRA, FALİH RIFKI ATAY, GAYRET, GEZEGEN, GÖKSEL, GÜLAÇTI, GÜLCAN, GÜLTEPE, HÜMA, IŞILAY, KALDIRIM, KEMALİYE, KISMET, KIZILCA, KOZLUK, KUVVETLİ, MELEK, MEMLEKET, MENTEŞE, MERTCAN, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NEŞENUR, NURAN, NURTEN, NÜKTE, NİGAR, ONAY, PAŞALI, PELİN, POLİS, RAUF, REFAH, SALUR, SARI ZEYBEK, SELÇUK, SEVDA, SUBOYU, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, TİMUR, ULUDOĞAN, VAHİD, YAHYA, YEŞİLAY, YEŞİLÇAY bölgelerinde 20/01/2021 06:00:00 - 20/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2949658

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, AYYILDIZ, CENGAVER, KURU ÇAYIR, YAYLA sk bölgelerinde 20/01/2021 09:00:00 - 20/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2949352

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-14, G-535, G-688, G-689, G-694, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-702, G-703, G-704, G-720, G-721, G-722, G-723, G-727, G-728, G-729, G-730, G-732, G-734, G-735, G-738, G-748, G-749, G-750, G-751, G-753, G-755, G-800, G-811, G-819, G-821, G-823, G-838, G-839, G-846, G-849, G-850, G-855, G-858, G-864, G-870, G-871, G-872, G-874, G-876, G-882, G-886, G-893, G-906, G-907, G-911, G-914, G-915, G-916, G-917, G-920, G-921, G-922, G-925, G-927 sk bölgelerinde 20/01/2021 09:00:00 - 20/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950533

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-12, G-13, G-14, G-2, G-535, G-660, G-661, G-662, G-665, G-678, G-686, G-687, G-688, G-693, G-705, G-724, G-725, G-728, G-729, G-731, G-732, G-738, G-750, G-751, G-757, G-770, G-814, G-820, G-847, G-854, G-855, G-869, G-879, G-882, G-901, G-906, G-912, G-913 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 20/01/2021 09:30:00 - 20/01/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950532

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BALCIBÜK, BURGAZ, BİLGEHAN, FİRUZE, G-832, GÖÇMENLER, HASAN ÖNEL, SADABAT, TUBA, TÜTÜN, YEDİTEPE, YUSUF sk / YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-11, G-14, G-17, G-5, G-535, G-6, G-658, G-672, G-675, G-676, G-678, G-679, G-680, G-681, G-682, G-683, G-684, G-685, G-686, G-687, G-691, G-692, G-693, G-709, G-710, G-711, G-712, G-713, G-714, G-715, G-716, G-717, G-718, G-719, G-725, G-733, G-734, G-735, G-736, G-738, G-740, G-742, G-744, G-745, G-754, G-755, G-756, G-770, G-813, G-814, G-815, G-816, G-817, G-819, G-830, G-831, G-832, G-833, G-834, G-836, G-837, G-842, G-847, G-848, G-851, G-852, G-853, G-856, G-857, G-859, G-860, G-865, G-867, G-873, G-877, G-880, G-883, G-884, G-894, G-897, G-898, G-899, G-900, G-901, G-902, G-903, G-904, G-905, G-908, G-909, G-918, G-924, G-926, G-928, G-930 sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ sk bölgelerinde 20/01/2021 09:30:00 - 20/01/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2944478

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 482., 487., 488., 490., ŞEHİT YILMAZ KAAN sk / İNÖNÜ mah 369., 372., 387., 389., 392., 425., 455., 456., 457., 458., ŞEHİT YILMAZ KAAN sk bölgelerinde 20/01/2021 00:01:00 - 20/01/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2942313

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1275., 1277., ANAFARTALAR, MAHMUTBEY sk / KİRAZLI mah 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1223., BELEDİYE, DÖKÜMCÜLER, MAHMUTBEY, MERKEZ sk bölgelerinde 20/01/2021 00:01:00 - 20/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2944479

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 340., 345. sk / MERKEZ mah 661. sk / YILDIZTEPE mah 459., 461., 485., 488., 489., 497., 499., 500., 501., 502., 503., BAĞCILAR, ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY, ŞEHİT YILMAZ KAAN sk / İNÖNÜ mah 369., 371., 372., 373., 374., 375., 376., 377., 378., 379., 380., 381., 382., 383., 384., 385., 386., 387., 388., 389., 409., MEHMET AKİF, ŞEHİT YILMAZ KAAN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 30/12. sk bölgelerinde 20/01/2021 03:00:00 - 20/01/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2942314

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1404., 1405., 1406., 1418., 1420., 1421., 1422., 1423., SABİA sk bölgelerinde 20/01/2021 03:30:00 - 20/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2944473

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 479. sk / İNÖNÜ mah 360., 391., 392., 402., 425., 434., 435., 438., 441., 442., 443., 445., 446., 449., 450., 451., 452., 453., 454., 455., 456., 457., 458. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 30/4. sk bölgelerinde 20/01/2021 04:00:00 - 20/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2944483

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2002., 2006., 2007., 2010., 2014., 2015., 2016., 2017. sk / SANCAKTEPE mah 903., 905., 907., 908., 911., 912., 913., 923., 924., 934., 937., 938., 939., 940., 941., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 1000., 1001., 969., 976., 977., 978., 979., 980., 981., 982., 983., 987., 988., 989., BİRLİK, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 20/01/2021 05:00:00 - 20/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950502

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1072. sk bölgelerinde 20/01/2021 09:00:00 - 20/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2949385

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 2.ZAFER, BADEM, DENİZ 1, GÜNEŞLİ, HAN, HARPUT, KANDİLLİ 1, KEBAN, KIZILELMA, KIZILIRMAK, KOŞUCU, KUŞÇU, PAŞA, PINAR 1, TEYYARE, UZAY, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, YILDIRIM, YILDIZ 1, ZAFER, ÇAN, ÇELTİK, İNÖNÜ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 116., 123., 127., 134., 139., 143. sk bölgelerinde 20/01/2021 09:00:00 - 20/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950475

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1431., 1433., 1434., 1439. sk bölgelerinde 20/01/2021 09:00:00 - 20/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2952434

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1102., 1584., 1585., 1587., 1588., HÜRRİYET sk bölgelerinde 20/01/2021 11:00:00 - 20/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2949357

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah REHBER sk / SOĞANLI mah AHMET HAŞİM, ALPER, ALTIPARMAK, AYDIN 2, BAHARLI, CAMBAZ, CAMİ 2, EDİRNE, FERHAT, GÜRBÜZ, HÜDAVENDİGAR, KARAMUSTAFAPAŞA, KILIÇALİ, MARMARA 1, NECATİBEY, PAPAĞAN, REHBER, SEVİNÇ, SÜLÜN 1, USTA, YALAZ, ÇAĞATAY 1, ÖZER, ŞENDOĞAN sk bölgelerinde 20/01/2021 00:00:00 - 20/01/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950485

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AVCILAR, BALLICA, BAĞCILAR 1.ARA, BAĞCILAR 2. ARA, BEREKET, BURÇAK, CEYLAN, DEFİNE, KIBRIS, KIZILELMA 1, KOÇ, REHBER, SÖNMEZ, ŞEKER sk / SOĞANLI mah EDİRNE, KIBRIS, REHBER, SUŞEHRİ, SÜLÜN 1, URAL sk bölgelerinde 20/01/2021 02:00:00 - 20/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950488

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AVCILAR, BALLICA, BAĞCILAR 1.ARA, BAĞCILAR 2. ARA, BEREKET, BURÇAK, CEYLAN, DEFİNE, KIBRIS, KIZILELMA 1, KOÇ, REHBER, SÖNMEZ, ŞEKER sk / SOĞANLI mah EDİRNE, KIBRIS, REHBER, SUŞEHRİ, SÜLÜN 1, URAL sk bölgelerinde 20/01/2021 04:00:00 - 20/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2951064

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ, MANOLYA sk bölgelerinde 20/01/2021 00:00:00 - 20/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2951065

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah KÜÇÜK NERGİS, MANOLYA, NİLÜFER, PALMİYE, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 20/01/2021 04:00:00 - 20/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2927433

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKSU, AKÇAY, ALARA, BEYLERDERESİ, DALAMAN, DEMRE ÇAYI ÇIKMAZI, EŞEN ÇAYI, FIRAT, GÖKSU, MERİÇ, SAKARYA, VALİ RECEP YAZICIOĞLU, YEŞİLIRMAK, ÇORUH sk bölgelerinde 20/01/2021 00:00:00 - 20/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2925418

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-CİHANNÜMA mah BOSTANCIBAŞI, CİHANNÜMA, DALBUDAK, ESKİYILDIZ, MAZHARPAŞA, MUHTAR-I EVVEL, SERENCEBEY YOKUŞU, ŞEHİT KAZIM sk / SİNANPAŞA mah BEŞİKTAŞ, CEZAYİR sk / YILDIZ mah ASARİYE, ASARİYE CAMİ ÇIKMAZI, ESKİKONAK, ESKİYILDIZ, HOROZ, MESCİD, MUHTAR-I EVVEL, SADIKOĞLU, SERENCEBEY YOKUŞU, SİNANPAŞA MESCİDİ, ÇIRAĞAN, ÇİTLENBİK, ŞEREFLİ VELİ sk bölgelerinde 20/01/2021 00:00:00 - 20/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2925421

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-YILDIZ mah ALİM KADIN ÇIKMAZI, ASARİYE, ASMASALKIM, BALÇİÇEĞİ, BUKET ÇIKMAZI, ESKİYILDIZ, EĞRİÇINAR, KEMENT ÇIKMAZI, MÜVEZZİ, SALÇIKLAR, ŞEREFLİ VELİ sk bölgelerinde 20/01/2021 03:00:00 - 20/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2952361

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ULUS mah ATATÜRK 2, BEYAZGÜL, ELİF, FUNDA 3, GELİNCİK 2, GEMİCİ, GONCAGÜL, GÜLCİHAN, GÜLDEREN, GÜLER, GÜLTEKİN, GÜMÜŞ, GÜNEY 1, GÜNNUR, GÜRBÜZ, GÜZELYALI, HANIMELİ, KADER 1, KADIRGA LİMAN, KADİFE, KAKTÜS, KAPTAN 2, KARAGÜL, KAYA, KEMER 1, KERVAN, KONAK 2, KORU, KRİZANTEM 1, KUMRU 1, LEYLAK 6, MANOLYA 2, MENEKŞE, MENGENE, MEYDANALTI, NERGİS, NURGÜL, PAPATYA 4, PEMBEGÜL, SÜMBÜL 4, TOMURCUK, VATAN, ÇATALCA YOLU, ÇİLEK, İSMETPAŞA sk bölgelerinde 20/01/2021 00:45:00 - 20/01/2021 04:45:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2950474

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah AYVAÇEŞME, BERGÜZAR ÇIKMAZI, MANAVGAT, MANDIRA, MELEKOTU, NEHİR ÇIKMAZI, NİZAM ÇIKMAZI, RÜZGAR, SOLMAZ, ÇALMAR sk bölgelerinde 20/01/2021 09:00:00 - 20/01/2021 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2944472

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah GİYİMKENT, GİYİMKENT 11., GİYİMKENT 12., GİYİMKENT 13., GİYİMKENT 14., GİYİMKENT 15., GİYİMKENT 16., GİYİMKENT 20., GİYİMKENT 5., MAHMUT PAŞA, ÖRÜCÜLER, İDRİS NEBİ sk bölgelerinde 20/01/2021 00:01:00 - 20/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2949358

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3034., 3038., 3093., AKÇABURGAZ sk / OSMANGAZİ mah 3133. sk bölgelerinde 20/01/2021 00:30:00 - 20/01/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2948320

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 324., 325., 326., 327., 328., 541., BALIK YOLU, SIDIKA CEBECİOĞLU sk bölgelerinde 20/01/2021 09:00:00 - 20/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950530

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÖKEVLER mah 2312. sk bölgelerinde 20/01/2021 10:00:00 - 20/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2929180

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 10.LALE, 2.KARANFİL, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DERGAH, DURUSU, ECZANE, FETİH, KAZIM KARABEKİR, KUŞKONMAZ, MEHTAP, NECATİ MOLDER, NEŞE, PETEK, SARIGÜL, SARNIÇ, SIĞINAK, TOPÇULAR YOKUŞU sk bölgelerinde 20/01/2021 09:00:00 - 20/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2949734

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk / IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk / İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk bölgelerinde 20/01/2021 09:00:00 - 20/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2926042

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AY IŞIĞI, 1.AYDIN, 1.CEVİZ, 1.CEYLAN, 1.DERYA, 1.KAHRAMAN, 1.KALE, 1.KARTEPE, 1.MİMOZA, 1.NİLÜFER, 1.YONCA, 10.GÜL, 2.DERE, 2.KARDELEN, 2.KARTAL, 2.KAYNAK, 2.SÖĞÜT, 2.ÇAYIR, 3.GÜRGEN, 3.YAKUT, 3.ZAMBAK, 4.DEFNE, 5.SÜMBÜL, ARDINÇ, BAĞLARBAŞI, BİRLEŞİK, CEBECİ, CUMHURİYET, DEMİR, DOLUNAY, DİŞBUDAK, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, HARMANLAR, HİLAL, KADİFE, KARACA, KARLI, KIVRIM, LALEZAR, LAVANTA, MELİSA, MEMBA, MISIR, MİS, NAKIŞ, ORMAN, OVA, PANAYIR ÇAYIRI, PIRLANTA, PLATO, PİRAMİT, RUMELİ, SALKIM, SERA, SİPAHİ, TURKUAZ, TÜRKMEN, YUNUS, ZAKKUM, ÇALIŞKAN, ÇAM, ÇAMLICA, ÇAMLIK, İRİS sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah BILDIRCIN sk bölgelerinde 20/01/2021 10:00:00 - 20/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2949676

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk bölgelerinde 20/01/2021 09:00:00 - 20/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2952992

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah EMİRNAME, MİMAR KEMALETTİN, REŞADİYE, YALIKÖŞKÜ sk bölgelerinde 20/01/2021 10:00:00 - 20/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2951541

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKRAN, AKÇİL, ALKIŞ, ARZU, ARZU ÇIKMAZI, AYABAKAN, BABACAN, BAYRAKDAR, BAŞPINAR, BERK, BUKET, BULGUR, DERNEK, DİDEM, ERGUVAN, GÜZELDERE, HAVZA, HAŞMET, HORASAN, HÜMA, PAPATYA, TALATPAŞA, TÜRKMEN, İŞÇİ sk bölgelerinde 20/01/2021 01:00:00 - 20/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2951542

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKRAN, ALKIŞ, ARZU, ATAK, BAŞPINAR, DERNEK, DERNEK ÇIKMAZI, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜZELDERE sk / TELSİZLER mah CANAN, DERNEK sk / ÇELİKTEPE mah ALKILIÇ, ALPTEKİN, ATABEY, BALIM, BOZOKLAR, BOĞAZİÇİ, CELALİ, CEYHAN, EMRE, ESTERGON, EYALET, GENÇ OSMAN, GÜLESER, GÜZELDERE, HALİLPAŞA, HAS, HATMİ, HAYIRLI, HIZIR İLYAS, KADIRGA, KANUNİ, KAVAKLIDERE, KILIÇ ALİ, KINIK, MURATPAŞA, MUŞTA, POLAT, SALİH REİS, SALİH REİS ÇIKMAZI, SUADİYE, TELLİTURNAM, YENİYOL, ÇATALTEPE, ÇINARCIK, ÖZLEM, ÜMİT, İLHANLAR, İNCİ, ŞAH, ŞEHİT AHMET ÇORBACI sk bölgelerinde 20/01/2021 03:00:00 - 20/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2949329

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah EMRAH, SOKULLU, TÜZÜN sk bölgelerinde 20/01/2021 10:00:00 - 20/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950522

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINAY, BAHRİYE, DİDENUR, MADALYA sk bölgelerinde 20/01/2021 10:00:00 - 20/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2949331

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah BİLİM, ESKİ BEŞİKTAŞ, NURTAÇ sk bölgelerinde 20/01/2021 13:00:00 - 20/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2945374

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.TUNÇ, 1.YAVUZ SELİM, 1.ŞİRİN, 3.AKASYA, 907., 908., 913., AKÇALAR, AKİF, EVREN, FİDAN, KABİL, MÜNİR RESNELİ, UÇAR, ÇAKMAK, ŞEREF sk bölgelerinde 20/01/2021 00:01:00 - 20/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2945372

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.KARADENİZ, 1.TUNÇ, 2.FABRİKALAR, 3.AKASYA, 906., 913., AKÇALAR, AKİF, ANADOLU, CONKER, HÜR, KABİL, KANARYA, KAYA, KUZEY, TÜRKELİ, UÇAR, VARNA, ÇAKIR, İKİZDERE, ŞEHİT REŞİT AKBABA, ŞEREF sk / MEHMET AKİF mah BABİL sk / SULTAN MURAT mah KAYA, OYUKLU sk / İNÖNÜ mah TARAKÇIOĞLU sk bölgelerinde 20/01/2021 00:01:00 - 20/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2945377

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.YAVUZ SELİM, 908., 909., ERDİR, FİDAN, SULTAN MURAT, TÜRKELİ, UÇAR, ÇAKMAK sk / KEMALPAŞA mah 1.ÖZDEMİR, 1.ÖZER, 1.ÖZTÜRK, BALTACI, SEVİN, ÖZMEN sk / SULTAN MURAT mah 1.ÖZDEMİR, 1.ÖZTÜRK, AYTÜRK, KÖPRÜ sk bölgelerinde 20/01/2021 00:01:00 - 20/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950512

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1602., 2.NAMIK KEMAL, ALİ BEY, ATAKAN, AYDINLAR, CELAL ÇIKMAZI sk bölgelerinde 20/01/2021 09:00:00 - 20/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2950482

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 20/01/2021 01:00:00 - 20/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2925999

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ALTAN, DERE OTU, DOĞRU, DURGUN, KANLICA, OKUL ALTI, YENİ YOL sk bölgelerinde 20/01/2021 09:00:00 - 20/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2948659

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FATİH mah FATİH CAMİİ, MALİYECİ KEMAL ERTAŞ, PİRİPAŞA, TAVANLI ÇEŞME, ZÜKÜR MEKTEP sk / PİRİ MEHMET PAŞA mah BAŞKOMUTAN, CAMİ İÇİ, CUMHURİYET, HAVUZLU KAHVE, MUMHANE, PİRİPAŞA, YEMENİCİLER, YEMENİCİLER GEÇİDİ sk bölgelerinde 20/01/2021 00:30:00 - 20/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2948685

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ABDULGANİ MESCİT, CUMHURİYET sk / FATİH mah FATİH CAMİİ, FETHİ ELMAS, YARBAŞI, ZÜKÜR MEKTEP sk / PİRİ MEHMET PAŞA mah AHMET KEMALBEY, ASIMBEY, ATATÜRK, BEKİR GÖKSEL, BOSTAN, CAMİ İÇİ, FİKRET GÜNDOĞAN, HÜSEYİN TUFAN, KUTSAL, KÜÇÜKYALI, MARİNA, PİRİPAŞA, TUZHANE, YARBAŞI, YUSUF DİBEK, ZİYABEY, İSKELE GEÇİDİ, İZZET ULUŞAHİN sk bölgelerinde 20/01/2021 02:30:00 - 20/01/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2952328

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 201., 202., 203., 204., 2040., 2044., 2046., 2047., 2048., 2049., 2051., 2052., 2053., 2055., 2058., 2060. ÇIKMAZ, 2061., 2062., 2063., 2065., 2066., 2069., 2072., 2075., 2078., 2079., 2080., 2135., 2165., MUSTAFA ÖZTÜRK sk bölgelerinde 20/01/2021 09:30:00 - 20/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2942286

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah CAN, CEVİZ, FESLEĞENLER, FULYA, FİDAN, GALİP ESMER, KUŞBURNU, LALEZAR, MENEKŞELER, ORKİDELER, SÖĞÜTLÜ, SÜMBÜLLER, YASEMİNLER, YONCA, ÇAM, ÇINARLI, ÇİLEK, ÇİĞDEMLİ sk bölgelerinde 20/01/2021 00:05:00 - 20/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2942289

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2060., 2062., 2063., 2064., 2066., 2067., 2068., 2069., 2070., 2071., 2072., 2166., 2167., 2168., 2170., 2171., 2172., 2174., 2175., 2176., 2178., B, C, D sk / ESENTEPE mah 2385. sk bölgelerinde 20/01/2021 03:00:00 - 20/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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