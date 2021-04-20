Aygün Adın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Bu Tarz Benim yarışmacısı olarak tanınan Aygün sosyal medya paylaşımları ses getiriyor. İşte Aygün Aydın'la ilgili merak edilenler...

AYGÜN AYDIN KİMDİR?

Aygün Aydın 1995 İstanbul doğumludur. Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümü okumaktadır. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli’nin “Şeker” klibinde oynamıştır.

Oyunculuk ve müzik eğitimi almıştır. Son olarak Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakterine hayat vermiştir.