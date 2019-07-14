Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, milli sporcu İngiltere'deki Silverstone Pisti'nde koşulan yarışta 13 tur boyunca liderliğini koruyarak birincilik elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, TOSFED ve Pierre Martinet desteğinde mücadele eden 21 yaşındaki Ayhancan Güven, bu sonuçla şampiyona tarihinde ilk sezonunda yarış kazanan ilk pilot olmayı başardı.

Porsche Mobil1 Supercup'ın 5. ayak yarışları 27-28 Temmuz tarihlerinde Almanya'daki Hockenheim pistinde koşulacak.