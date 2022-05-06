Aykut Enişte 2 filmi bugün bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin oyuncuları ve konusu ile ilgili ayrıntıları bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

AYKUT ENİŞTE 2 KONUSU NEDİR?

Aykut Enişte 2, Gülşah ile evlenme arifesinde olan Aykut'un, ailenin eski eniştesinin ortaya çıkmasıyla başından geçenleri konu ediniyor.

Aykut ve Gülşah’ın düğününe sayılı günler kala ortaya çıkan davetsiz misafir ailedeki tüm dengeleri değiştirir. Çünkü gelen ailenin eski eniştesidir. Aykut iyi niyeti ve saflığı yüzünden başına açılan belalardan kurtulabilecek midir? Yoksa Gülşah’ı kaybetmek üzere midir?

AYKUT ENİŞTE 2 OYUNCULARI KİMLER?

Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Lale Başar, Hakan Yılmaz, Müfit Kayacan