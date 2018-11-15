Spor Toto Süper Lig'in 12 haftasında 17 puan toplayan Atiker Konyaspor, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmıştı. Konyaspor Asbaşkanı Selçuk Aksoy, teknik direktör arayışları hakkında A Spor'a açıklamalarda bulndu.

Rıza Çalımbay ile ileriye dönük planlarının uyuşmadığını vurgulayan Aksoy, Türkiye Kupası'ndan elendikleri Kahramanmaraşspor maçı sonrasında bu fikirden emin olduklarını söyledi.

Ayrılık gerçekleşmeden bir görüşme yapmadıklarını kaydeden Aksoy, "Rıza Çalımbay gitmeden önce hiçbir hocayla görüşmemiz olmadı. Zaten etik olmazdı. Bazı hocalarla görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak. Hedeflediğimiz şeylere ulaştırabilecek isimlerle görüşeceğiz." dedi.

"KOCAMAN İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Aykut Kocaman'ın Konya ve Konyaspor'la dinamiklerinin uyuştuğunu belirten Aksoy, "Şehrin dinamitleri, Aykut Kocaman'ın Konyaspor'da geçirmiş olduğu iyi dönem, bizi Aykut Kocaman ismine götürüyor. Henüz bir görüşme olmadı. Yarından sonra görüşmeler başlayacak. Yöneticiler olarak Aykut Kocaman gerçeğini göz ardı edemeyiz. Tabi daha olay çok taze. Bu işler alternatifli olarak devam ediyor. Bugüne kadar bir görüşme olmadı. İnşallah en yakın zamanda bir görüşme yapmayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ