        Aylar sonra büyük yüzleşme... Canlı yayını bastı! | Son dakika haberleri

        Aylar sonra büyük yüzleşme... Canlı yayını bastı!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında dün sıcak gelişmeler yaşandı... Kayserili uzman çavuş Ümit Canpolat'ın gerdek gecesinde şüpheli bir şekilde ölmesiyle ilgili yapılan canlı yayında, Müge'nin halası Türkan yayını bastı. Kapıyı çalan Hala Türkan, stüdyodaki Döndü, Ali ve oğulları İsmail ile karşı karşıya geldi

        Habertürk
        Giriş: 04.12.2025 - 16:59 Güncelleme: 04.12.2025 - 16:59
        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında dün sıcak gelişmeler yaşandı. Kayserili uzman çavuş Ümit Canpolat’ın gerdek gecesinde şüpheli bir şekilde ölmesiyle ilgili yapılan canlı yayında, Müge’nin halası Türkan yayını bastı. Kapıyı çalan Hala Türkan, stüdyodaki Döndü, Ali ve oğulları İsmail ile karşı karşıya geldi.

        TÜRKAN’DAN KORKUNÇ İDDİALAR

        Kapıdan girer girmez ilk olarak apartman görevlisi Hakan’a sözlü saldırıda bulunan Türkan, ardından anne Döndü’ye sert sözler söyledi. Her şeyin sorumlusu olarak Döndü ile Müge’nin annesini işaret eden Türkan, “İkisinin sırları yüzünden her şey başımıza geldi” dedi. “Aylarca siz konuştunuz, şimdi ben konuşacağım” ifadelerini kullandı.

        DÖNDÜ DELİYE DÖNDÜ!

        Didem Arslan Yılmaz, stüdyodaki öfkeli aileyi sakinleştirmeye çalışırken Hala Türkan’ı da stüdyoya davet etti. Öte yandan yayına Müge’nin kardeşi de bağlandı. Müge’nin kız kardeşi, anne Döndü için “Her sözü yalan” dedi.

