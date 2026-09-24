Aylık abonman ücretini belediye karşılıyor: 2026 Üniversite öğrencilerine ulaşım desteğinden kimler yararlanabilir, başvuru nasıl yapılır?
Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği kapsamında Bahçelievler Belediyesi, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerinin aylık ulaşım abonman ücretlerini karşılıyor. Türkiye'nin farklı illerinde üniversite eğitimi gören Bahçelievlerli öğrenciler de bu destekten yararlanabiliyor. Peki, 2026 Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte, Üniversite ulaşım desteği başvuru şartları ve tarihleri hakkında merak edilenler…
Bahçelievler Belediyesi, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerinin aylık ulaşım abonman ücretlerini karşılıyor. Türkiye'nin farklı illerinde üniversite eğitimi gören Bahçelievlerli öğrenciler de destekten yararlanırken, abonman ödemeleri öğrencilerin eğitim hayatı boyunca sürdürülüyor. Peki, 2026 Üniversite öğrencilerine ulaşım desteğinden kimler yararlanabilir, başvuru nasıl yapılır? İşte, Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği başvurularına ilişkin detaylar…
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ULAŞIM DESTEĞİ
Bahçelievler Belediyesi, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerinin aylık ulaşım abonman ücretlerini karşılıyor. Uygulamayla öğrencilerin eğitim sürecindeki düzenli ulaşım giderlerine katkı sağlanıyor.
ÖĞRENCİ ABONMAN DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Ulaşım desteğinin kapsamına Bahçelievler'de ikamet eden ve üniversite öğrenimi gören öğrenciler giriyor. Öğrencinin eğitim aldığı üniversitenin İstanbul'da bulunması gerekmiyor.
Destek, yalnızca İstanbul'da üniversite eğitimi gören öğrencilerle sınırlı tutulmuyor. Türkiye'nin farklı illerinde eğitim alan Bahçelievler'de ikamet eden üniversite öğrencileri de uygulamadan yararlanabiliyor.
BAŞKA ŞEHİRDE ÜNİVERSİTE OKUYANLAR DA YARARLANABİLİYOR MU?
Bahçelievler Belediyesi'nin açıklamasına göre öğrencinin Türkiye'nin hangi ilinde üniversite eğitimi aldığı fark etmiyor. İlçede ikamet eden öğrencilerin aylık ulaşım abonmanları karşılanıyor.
ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR SÜRE VERİLİYOR?
Üniversite öğrencilerine sağlanan ulaşım abonmanı desteğinin eğitim hayatı boyunca sürdürüldüğü belirtiliyor. Aylık abonman ücretinin tamamen karşılanmasıyla öğrencilerin düzenli ulaşım giderlerinin azaltılması hedefleniyor.