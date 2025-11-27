Habertürk
        Haberler Sağlık Aylık enjeksiyonlar, ağır astım hastalarının günlük steroid kullanımını düşürebiliyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Aylık enjeksiyonlar, ağır astım hastalarının günlük steroid kullanımını düşürebiliyor

        Uluslararası bir çalışmada, ağır astım hastalarının her ay yapılan tezepelumab enjeksiyonları sayesinde günlük steroid tabletlerine olan bağımlılığını düşürebildiği tespit edildi

        Giriş: 27.11.2025 - 12:12 Güncelleme: 27.11.2025 - 12:12
        Aylık enjeksiyonlar, ağır astım hastalarının günlük steroid kullanımını düşürebiliyor
        Dünya genelinde yaklaşık 260 milyon astım hastasının olduğu tahmin edilirken, ağır astım hastaları genellikle iltihabı azaltmak için günlük olarak kortikosteroid ilaçlarını kullanıyor. Ancak bu ilaçların uzun süreli kullanımı, diyabet, enfeksiyonlara yatkınlık ve kemik erimesi gibi ciddi yan etkilere yol açabiliyor.

        The Guardian gazetesinin haberine göre, İngiltere'deki King’s College London öncülüğünde yapılan çalışmada, ağır astım hastalarının ilaç yerine enjeksiyon ile tedavisi araştırıldı.

        Çalışmaya, İngiltere, ABD, Fransa, Almanya, Meksika ve İspanya’nın da aralarında bulunduğu 11 ülkeden günlük 5-40 mg arasında değişen steroid tabletleri kullanan yaklaşık 300 ağır astım hastası katıldı.

        İlacın değerlendirildiği çalışmada, bir yıl süren tedavinin ardından hastaların yarısından fazlasının ilaç kullanımını tamamen bıraktığı, yaklaşık yüzde 90’ının ise düşük doz seviyesine indiği bildirildi.

        Lancet Respiratory Medicine’de yayımlanan sonuçlara göre, tezepelumab astım semptomlarını, akciğer fonksiyonlarını ve yaşam kalitesini belirgin şekilde iyileştirirken hastaların üçte ikisi tedavi boyunca hiç astım atağı yaşamadı.

        King’s College London’dan Prof. David Jackson, ilacın alerjiye bağlı semptomları ve kronik rinosinüziti de azaltmasının "üst ve alt solunum yolu sorunları yaşayan ağır astım hastaları için özellikle umut verici" olduğunu belirtti.

        İngiltere'de Asthma UK kuruluşunun direktörü Dr. Samantha Walker ise sonuçları "ağır astım tedavisinde yaşam değiştirebilecek bir gelişme" olarak niteledi.

