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        Haberler Gündem AYM'den 7 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları

        AYM'nin 7 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de

        Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Demokrat Parti, Zafer Partisi, Adalet Partisi, Devlet Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve İlk Parti'nin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 04:51 Güncelleme: 14.03.2025 - 04:51
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        AYM'den 7 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları
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        Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; Devlet Partisi ve İlk Parti'nin 2020, Demokrat Parti, Zafer Partisi, Adalet Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 2021 yıllarına ait mali denetimleri yapıldı.

        Yüksek Mahkeme, İlk Partinin genel merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmemesinden dolayı, parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

        AYM, mali denetimi yapılan diğer siyasi partilerin ise belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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