Türk Medeni Kanunu’ndaki düzenlemeye göre daha önce çiftler boşanma davasının reddedilmesi halinde; üç yıl daha evli kalıyordu. Bu süre sonunda yeniden boşanmak isterlerse “aile birliğinin temelden sarsıldığı” gerekçesiyle ayrılabiliyorlardı. Anayasa Mahkemesi boşanmayı 3 yıl askıya alan o düzenlemeyi iptal etti. Boşanmak isteyen çiftler ise dava reddedildikten sonra aynı gerekçeyle tekrar mahkemeye başvuramayacağı için ömür boyu evli kalabiliyor.

Anayasa Mahkemesi’nin kararına ilişkin Avukat Eray Karınca Habertürk’e konuştu.

“BOŞANMA ŞANSLARI TESADÜFLERE KALIYOR”

Karınca, “İnsanlar boşanma davaları reddolduğunda 3 yıl bir araya gelmemişlerse yeniden mahkemeye başvurmaları halinde otomatik olarak boşanma talepleri kabul ediliyordu. Şimdi AYM bu kararında dedi ki 3 yıllık süre fazla. Ama 3 yılı değil maddenin tümünü iptal etti. Bu durumda insanlar artık boşanma davaları reddolmuşsa tekrar bir araya gelmeyecekleri için bundan sonra boşanma şansları, hemen hemen çok büyük tesadüflere kalıyor.” ifadelerini kullandı.