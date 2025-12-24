Habertürk
        Haberler Gündem Güncel AYM'den Vatanseverler ve Ayyıldız Partisi kararı | Son dakika haberleri

        AYM'den Vatanseverler ve Ayyıldız Partisi kararı

        Anayasa Mahkemesi, Vatanseverler Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin hukuki varlıklarının sona erdiğine hükmetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 10:01 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:01
        Vatanseverler ve Ayyıldız Partisi kararı
        Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararlara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Vatanseverler Partisi'nin ilk büyük kongresini zamanında yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı, Ayyıldız Partisi'nin ise son büyük kongresinin ardından iki kez büyük kongresini zamanında yapmadığı gerekçesiyle hukuki varlıklarının sona erdiğinin tespiti için dava açtı.

        Yüksek Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesi yollamasıyla Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi uyarınca Vatanseverler Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin dağılmış sayılmasına ve hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verdi.

        Ayrıca, her iki partinin tüm mallarının hazineye geçmesi kararlaştırıldı.

