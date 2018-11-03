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AYM'nin 13 yıllık üyesi emekli oldu! Yeni üye için gözler Erdoğan'da

Anayasa Mahkemesi’nin 13 yıllık üyesi olan Osman Ali Feyyaz Paksüt, bugün itibariyle yaş haddinden emekli oldu. Paksüt’ün yerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atama yapılacak. Bu Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi’ne atayacağı dördüncü isim olacak

03.11.2018 - 18:07 | Güncelleme:

Anayasa Mahkemesi'ne (AYM), 2005 yılında 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından üst düzey yönetici kontenjanından seçilen Osman Ali Feyyaz Paksüt, yaş haddinden emekli oldu.

Paksüt'ten boşalan üyeliğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan 45 yaşını doldurmuş olmak şartıyla , üst düzey kamu yöneticileri, serbest avukatlar , birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az 5 yıl görev yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından bir isim atayacak. Erdoğan bu atama işlemeni birkaç gün içerisinde yapabileceği belirtiliyor.

ERDOĞAN’IN 4. ATAMASI

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, bu isim,, Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi’ne atayacağı 4'üncü üye olacak. Erdoğan,, daha önce Danıştay kökenli Kadir Özkaya, eski Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez’i üye olarak atamıştı.

ÜYE SAYISI 15’E İNDİRİLDİ

16 Nisan referandumu ile Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare mahkemelerinin kaldırılmasıyla Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısı 17'den 15'e düşürüldü. Askeri yargı kökenli 2 üyenin emekliliklerine kadar görevlerine devam etmeleri kararlaştırıldı. Bu statüdeki Nuri Neciploğlu geçen yıl emekli oldu. Serdar Özgüldür ise 2019 sonunda emekli olacak.

3’ÜNÜ MECLİS 12’SİNİ CUMHURBAŞKANI SEÇİYOR

Yeni sistemde mahkeme üyelerinin 3’ünü Meclis, 12’sini ise Cumhurbaşkanı seçiyor. Cumhurbaşkanı 8 üyeyi Danıştay, Yargıtay ve YÖK'ün kendi içinden belirlediği adaylar arasından, 4'ünü ise doğrudan üst düzey kamu yöneticileri arasından atıyor.

EN FAZLA GÜL ATADI

Anayasa Mahkemesi'nin mevcut yapısında,, üyelerden 3’ünü TBMM,, 3'ünü 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 7’sini 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 3’ünü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan atadı. Üyelerden; Celal Mümtaz Akıncı, Rıdvan Güleç ve Hicabi Dursun Meclis tarafından, Başkan Zühtü Arslan, Başkanvekilleri Engin Yıldırım, Burhan Üstün, Recep Kömürcü, Muammer Topal, Muhammed Emin Kuz ve Hasan Tahsin Gökcan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından, Seruh Kaleli, Serdar Özgüldür ve Osman Paksüt 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından, Kadir Özkaya, Recai Akyel ve Yusuf Şevki Hakyemez Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atandı

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