Aynadaki görüntüyü düşmanınız olarak mı görüyorsunuz? Beden dismorfik bozukluğu yaşıyor olabilirsiniz!

Beden dismorfik bozukluğu (BDB), kişinin fiziksel görünümüne dair abartılı ve takıntılı bir şekilde olumsuz düşünceler geliştirdiği bir ruh sağlığı sorunudur. Kişi, vücudunda başkalarının fark etmediği veya çok küçük gördüğü bir kusuru büyük bir problem olarak algılar. Bu durum, yoğun kaygıya, utanca ve sosyal ortamlardan kaçınmaya yol açabilir.

BDB’si olan bireyler, sık sık aynaya bakma, ciltlerini veya saçlarını düzeltemeye çalışma, dış görünüşleriyle ilgili sürekli onay arama gibi tekrar eden davranışlar sergileyebilirler. Günlük hayatı olumsuz etkileyen bu takıntılar, kişinin yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürebilir. BDB tedavi edilmezse, depresyon, kaygı bozukluğu ve hatta intihar düşüncelerine yol açabilir.

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BDB’nin tedavisinde en yaygın yöntemler arasında bilişsel davranışçı terapi ve ilaç tedavisi yer alır.

BEDEN DİSMORFİK BOZUKLUĞUNUN BELİRTİLERİ

BDB’nin belirtileri kişiden kişiye değişebilir, ancak en yaygın belirtiler şunlardır:

Kişinin dış görünüşüne aşırı derecede takıntılı olması ve algıladığı kusurunun başkaları tarafından görülmemesine rağmen büyük bir sorun olarak hissetmesi.

Kendisini çirkin veya deforme olarak görme.

Başkalarının dış görünüşüyle ilgili olumsuz yorumlar yaptığına inanma veya insanların kendisiyle alay ettiğini düşünme.

Aynada sık sık kendini kontrol etme, aşırı bakım yapma veya cildini yolma gibi tekrarlayan davranışlar.

Algılanan kusuru gizlemek için saç, makyaj veya kıyafet kullanma.

Dış görünüşüyle başkalarıyla sürekli karşılaştırmalar yapma.

Dış görünüşüyle ilgili çevresinden sürekli onay ve güvence isteme.

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Bu belirtiler, kişinin hayatında önemli ölçüde strese ve iş, okul, sosyal hayat gibi alanlarda sorunlara neden olabilir.

BDB EN ÇOK HANGİ VÜCUT BÖLÜMLERİNE ODAKLANIR?

BDB’li bireyler genellikle belirli vücut bölgelerine odaklanır. Bunlar arasında en yaygın olanları şunlardır:

Yüz (burun, cilt lekeleri, kırışıklıklar, sivilceler vb.)

Saç (seyrelme, kellik endişesi)

Cilt ve damar görünümü