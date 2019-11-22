Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan Sema-Emir Şahin çiftinin 7 aylık bebeği Ali Emir, Halkalı'daki özel bir hastanede doktor ihmali yüzünden yaşamını yitirdi. Aile, bebeklerine kayıt dışı olduğu iddia edilen Ramima Rzayeva tarafından bakıldığını ancak Barış Y. kaşesinin kullanıldığını belirtmişti. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Y.’nin 2014 yılında da benzer uygulaması nedeniyle hastane yönetimine şikayet edildiği ve sonraki yıllarda buradan ayrılarak aynı bölgedeki bir başka özel hastanede kısa bir süre çalıştığı ileri sürüldü.

İddialara göre aynı doktorun bir önceki vakada da gece acilde kendisinin kaşesiyle dışarıdan kadrolu olmayan intern doktorlara gece nöbetini tutturduğu ve bu gerekçeyle hastane yönetimine şikayet edildiği ifade edildi.

Ateş ve öksürük şikayetleriyle hastaneye götürülen Ali Emir'i muayene eden çocuk doktoru Barış Y., bronşit başlangıcı teşhisi koyarak bir ilaç verdi. Aile, iki gün sonra kontrole gittiklerinde doktorun izinli olduğunu, onun yerine Ramima Rzayeva isimli başka bir hekimin olduğunu gördüler.

Ramima Rzayeva, Ali Emir'in müşahede altında kalması gerektiğini söyleyerek, yatış verdi. Aile, Ali Emir'e ilk önce oksijen verildiğini sonra da akciğer filmi çekildiğini söyledi. İki adet ilaç verilen bebeğe sonra da serum bağlandı ancak Ali Emir bir daha uyanamadı. Konuyla ilgili savcılık soruşturması sürerken ailenin adli tıp raporuna itiraz ettiği öğrenildi.

"ER YA DA GEÇ ÇIKACAK" DEMİŞTİ...

Anne Sema Şahin, Twitter hesabından "Bu gülüşü benden koparan, kopmasında payı bulunan, buna müsaade eden herkes güzel güzel hesap verecek yargı önünde! Otopsi sonucu henüz çıkmadı ama er ya da geç o da çıkacak ve Ali Emir'in hesabı yargı önünde tek tek sorulacak. Susmuyorum, susanlara selam olsun" demişti.

"BUGÜN BİR KEZ DAHA YIKILDIM"

Anne Sema Şahin, otopsi sonucunun çıktığını belirttiği videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Şahin, "Bugün bir kez daha yıkıldım. Çünkü Ali Emir'in ölüm sebebi olarak akut bronşit gösterilmiş ama çocuğumun o gün hastaneye yatışında çekilen röntgende bronşitle alakalı hiçbir şey yok. Ali Emir'in incelenen adli tıp sonucunda potasyumdan hiç bahsedilmemiş. Antibiyotikten hiç bahsedilmemiş. Ali Emir sanki bir bronşit hastasıymış, bronşitten ölmüş gibi bir rapor hazırlanmış. Bugün benim öldüğümün ikinci günü. Ali Emir toprakta, ben yaşayan bir ölüyüm artık. Ben artık Allah'ın adaletine sığınıyorum çünkü ne yazık ki bana göre kullardan bir şey beklenmemesi gerekiyor" dedi.

Ölüm öncesi çekilen röntgen sonucu ve otopsi sonucunu paylaşan Şahin, "Ben ölürsem kahrından, adalet arayışından ve evladına olanları kanıtlayamayışından öldü diye anın beni" diye ekledi.

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"ÇOCUĞUN KULLANAMAYACAĞI İLAÇLAR VERİLDİ"

Ali Emir Şahin'in ölümüyle ilgili Habertürk’e açıklamalarda bulunan aile avukatı Turgay Özcan, adli soruşturmanın devam ettiğini, soruşturma bittikten sonra özel hastaneye dava açacaklarını ifade etti.

Özcan, “Meslekte acemilik ya da mesleğin kurallarının yerine getirilmemesi sonucu çocuğun öldüğü net olarak belli. Burada aile üzerine düşen görevi yerine getiriyor, çocuğu hızlı bir şekilde hastaneye götürüyor. Çocuğun kendi doktoru orada olmadığı için bu konuda ehil olmayan kişiler tarafından tedaviye alınmaya çalışılıyor, çocuğa yanlış ilaçlar veriliyor. Çocuğun kullanamayacağı ilaçlar veriliyor ve sonuçta doktor bu olayın içine müdahil olmuyor tıp doktorları tarafından yapılmayan bir iş yanlış yönlendirme sonucunda yapılıyor. Ehli olmayan insanlar tarafından çocuk burada tedavi edilmeye çalışılıyor, yanlış müdahale sonucunda çocuk önce komaya giriyor sonra da hayatını kaybediyor. Çocuğun orada sağlığını kaybetme durumu söz konusu değil. İlaçlar doğru düzgün kullanılmış olsaydı çocuk hayatta kalacaktı. Doğru ilaçla müdahale edilmemesi en büyük sıkıntı, doğru ilacı verdirmeyen kişi de doktor. Şu an soruşturma devam ediyor, bu cezalara bağlı olarak maddi ve manevi tazminat davası açacağız” diye konuştu.