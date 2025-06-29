Aynı günde iki yaş birden gençleştiler: Güney Kore'de yaş hesaplama neden farklı?

Güney Kore’de uzun yıllar boyunca uygulanan geleneksel yaş hesaplama sistemine göre, bir kişi doğduğu anda bir yaşında sayılıyordu. Bu sistemde yılbaşı geldiğinde herkesin yaşı bir yaş daha artıyordu. Yani 31 Aralık’ta doğan bir bebek, ertesi gün hem doğumunun ikinci gününe hem de iki yaşına girmiş oluyordu. Bu hesaplama biçimi, bireylerin biyolojik yaşlarıyla resmi yaşları arasında bir ila iki yaş fark oluşmasına neden oluyordu.

REKLAM

MODERN YAŞ HESAPLAMAYA GEÇİŞ KARARI

2023 yılı itibarıyla Güney Kore hükümeti, bu geleneksel yaş hesaplama yönteminden vazgeçerek uluslararası standartlara geçiş yaptı. Artık bireylerin yaşı, doğdukları günden itibaren geçen yıllar üzerinden hesaplanıyor. 28 Haziran 2023’te yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte milyonlarca Güney Koreli resmî olarak bir ya da iki yaş birden gençleşti.

TOPLUMSAL VE HUKUKİ KARIŞIKLIK SEBEBİ Eski sistem sadece bireysel değil, aynı zamanda hukuki ve sosyal sorunlara da neden oluyordu. Farklı yaş hesaplamalarının varlığı, askere alma, alkol ve sigara kullanımı gibi yaşa bağlı yasal sınırların uygulanmasında karmaşa yaratıyordu. Örneğin, biri 19 yaşına Kore sistemine göre ulaşsa da uluslararası yaşına göre henüz 17 olabilir ve bu da yasal boşluklara neden olabiliyordu. KÜLTÜREL BAĞLAR VE YENİLİKLERİN ÇATIŞMASI Güney Kore’de yaş, sosyal hiyerarşiyi ve hitap biçimlerini belirleyen önemli bir etken olduğundan, bu sistemdeki değişiklik bazı kültürel alışkanlıklarla da çatıştı. Ancak halkın büyük bir bölümü bu değişikliği olumlu karşıladı. Özellikle genç nesil, globalleşme ile uyumlu yeni yaş sistemini daha pratik ve adil bulduğunu belirtiyor.