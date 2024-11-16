Ayrılık sonrası yeniden güçlenin: Biten bir ilişkinin ardından atılacak adımlar neler olmalı?

Bir ilişkiyi sona erdirmek, siz bitirme kararı almış olsanız bile, ani bir değişim, yeni duygular ve kayıp hissi anlamına gelebilir. Bu durum bazen depresyon veya anksiyete belirtilerini de tetikleyebilir. İyileşme sürecinde, kendiniz ve eski sevgiliniz arasında bir mesafe oluşturmak önemlidir. İşte bu süreçte yardımcı olabilecek bazı öneriler...