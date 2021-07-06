Ayşe Akın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Güllerin Savaşı, Erkenci Kuş, Doğduğum Ev Kaderimdir gibi dizilerde rol alan Ayşe Akın magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

AYŞE AKIN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ayşe Akın, 3 Nisan 1993 tarihinde Afyonkarahisar ili Emirdağ İlçesi, Adayazı Beldesi nüfusuna kayıtlı bir Türk ailenin kızı olarak Belçika‘da doğmuştur. Asıl adı Ayşe Özdemir’dir. Aslen Afyonkarahisarlıdır. 2010 yılında Belçika‘da bir güzellik yarışmasına katılmış ve Brüksel Güzeli olmuştur.

18 yaşındayken Futbolcu Önder Turacı ile kısa bir evlilik yaptı. 30 Mart 2011 tarihinde Kayseri‘de yıldırım nikâhıyla evlendi. Düğünü ise 11 Haziran 2011 tarihinde Belçika‘da olacaktı. Ama düğünü iki hafta öncesinden iptal ettiler. Ardından da 2012 yılında boşandılar.

Belçika’da 12 yaşında iken bir kulüpte altı ay futbol oynamış. Türkiye’ye gelmeden önce İşletme-ekonomi okuyordu ama Türkiye’den oyunculuk teklifi alınca her şeyi bırakıp yurda gelmiştir.

Bir dönem lise yıllarında geçirdiği anoreksiya (yeme bozukluğu) ile ilgili fotoğraflar paylaşan Ayşe Akın, zor günler geçirdiğini söylemişti ve güzel oyuncunun o halini görenler oldukça şaşırmıştı.

2013 yılında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinin 4. Sezonunda dizisinin 87.bölümünde Cenevizli Gabriela karakterini canlandırdı.

2013 yılında şovmen Mehmet Ali Erbil ile 2 aylık bir ilişki yaşadı.

Bir arkadaşı ile bir ses yarışmasına izleyici olarak gittiğinde oturduğu yerden şarkıyı söylediğinde de DMC’nin patronu Samsun Demir‘in ilgisini çekerek proje teklifi aldı.

Ajda Pekkan‘dan dinlediğimiz ‘Kim Ne Derse Desin‘ isimli şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. Ve Ayşe Akın, “Kim Ne Derse Desin” şarkısında Cem Belevi ile düet yaptı. DMC müzikten çıkan İlk single’ı olmasına rağmen klip üç ayda yaklaşık 15 milyon kez tıklandı.

2014 yılında “Güllerin Savaşı” adlı dizide Canan Ergüder, Damla Sönmez, Barış Kılıç, Yiğit Kirazcı, Sercan Badur, Atilla Şendil, Turgay Tanülkü ile birlikte oynadı.

Yeni sezonda ise ekranların sevilen dizisi Sel Çal Kapımı’da yer alması bekleniyor.