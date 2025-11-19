Habertürk
        Ayşe Tokyaz cinayetinde sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

        Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin dava 29 Aralıkt'a görülecek

        Eyüpsultan'da cansız bedeni valiz içinde yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin hakkında dava açılan 9 sanık, 29 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 17:20 Güncelleme: 19.11.2025 - 17:22
        Ayşe Tokyaz cinayetinde sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın 11 Temmuz 2025'te öldürülmesine ilişkin 9 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi.

        Mahkeme, iddianameyi kabul ederek, davanın duruşmasının 29 Aralık’ta görülmesine karar verdi.

        Davada, tüm sanıklar tutuklu olarak yer alıyor.

        İDDİANAMEDEN

        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Temmuz'da müşteki Esra Tokyaz'ın Halkalı Polis Merkezi Amirliği'ne başvurarak, ikiz kardeşi olan maktul Ayşe Tokyaz ile yaptığı görüntülü görüşmede, kardeşinin sanık Cemil Koç tarafından darbedildiğini gördüğünü söylediği belirtiliyor.

        Esra Tokyaz'ın, Küçükçekmece'deki bir siteye kardeşini görmeye gittiğini, sanık Koç'un kendisine kapıyı açtığını ve kardeşinin ikametinde olmadığını söylediğini, üç günden beri kardeşine ulaşamadığından Koç'tan şikayetçi olduğunu beyan ettiği iddianamede anlatılıyor.

        İddianamede, ihraç durumda polis memuru olan sanık Cemil Koç'un bir süredir maktul Ayşe Tokyaz ile birlikte olduğu, 1 şüpheli ölüm, 3 kasten yaralama, ateşli silahlar kanuna muhalefet, uyuşturucu kullanma, 2 kez tehdit olmak üzere 8 adli suç kaydının bulunduğu aktarılıyor.

        Müşteki Tokyaz'ın kardeşinin hayatından endişe ederek, polise başvurduğu iddianamede yer alıyor.

        İddianamede, "Sanık Cemil Koç'un kız arkadaşı olan maktul Ayşe Tokyaz'ın vücut bütünlüğü veya yaşam hakkına karşı eylemde bulunmaya sebatla ve koşulsuz olarak karar vermiştir. Sanık Koç, öldürme eylemini daha önce de aynı şekilde kız arkadaşı olan Ejegül'ü Diyarbakır'da bulunan evinde balkondan atması sebebiyle soğukkanlılıkla planladığı anlaşılmıştır. Bu plan çerçevesinde sanık Cemal Arslan'ın maktul Ayşe Tokyaz'ı olayın gerçekleştiği Atakent Mahallesi'ndeki adresinde bulunan eve getirdiği, sanık Cemil Koç'un direnmesini önlemek amacıyla maktule zorla uyuşturucu madde verdiği ve canavarca hisle hareket ederek, acı çekmesinden zevk alarak, maktulü darbederek öldürdüğü tespit edilmiştir." ifadelerine yer veriliyor.

        Otopsi raporundan da anlaşılacağı üzere, maktulün vücudunda çok sayıda ve farklı bölgelerde ekimoz, lezyon ve maktulün yaşam süresini uzatacak şekilde acı verici yaralanmanın mevcut olduğu belirtilen iddianamede, "Dosyaya sunulan ve bilirkişi raporuna ek yapılan, maktul Ayşe Tokyaz'ın darp edilmiş̧ ve ağlamış̧ görüntülerini içeren video ve resimleriyle müşteki Esra Tokyaz'ın iddiaları değerlendirildiğinde, sanık Cemil Koç'un maktule öldürmesinden önce de sistematik şekilde şiddet uyguladığı ve aynı şekilde maktulün özel fotoğraflarını çekerek, bunları bilgisayarında tutup şantaj yapmak suretiyle vücut bütünlüğü veya yaşam hakkına karşı eylemde bulunmaya sebatla ve koşulsuz olarak karar vermiştir." değerlendirilmesinde bulunuluyor.

        Sanıklar Cemal Arslan, Necmettin Ecer, İlker Umut Uğurlu, Mustafa Enes Aktaşçı, Barış̧ Can Aydın, Erhan Girgin ve Yusuf Ziya Sancak'ın maktulün tasarlama suretiyle öldürülmesine, suçun işlenmesinden önce ve daha sonra maddi yardımda bulunarak, icrasını kolaylaştırmak suretiyle yardım eden sıfatı ile katıldıklarının anlaşıldığı vurgulanıyor.

        İddianamede, sanık Cemil Koç'un "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "şantaj" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

        Sanık Oğuz Kal'ın "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Cemal Arslan, Necmettin Ecer, İlker Umut Uğurlu, Mustafa Enes Aktaşçı, Barış Can Aydın, Erhan Girgin ve Yusuf Ziya Sancak'ın da "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme" suçundan 15'şer yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.

