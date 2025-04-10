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        Haberler Objektife Takılanlar Ayşe Tolga eski eşi Marsel Ekinazi ile buluştu - Magazin haberleri

        Ayşe Tolga eski eşi Marsel Ekinazi ile buluştu

        Ayşe Tolga, eski eşi Marsel Eskinazi ile Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 08:11 Güncelleme: 10.04.2025 - 08:11
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        Eski eşler bir arada
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ayşe Tolga, 2008 - 2013 arasında evli kaldığı Marsel Eskinazi ile Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Ayşe Tolga ile Marsel Eskinazi, hızlı adımlarla otomobillerine binip oradan ayrıldı.

        Öte yandan Can Yael Eskinazi adında bir oğulları bulunan ikili, çocuklarının velayeti konusunda iş birliği yapmaya devam ediyor.

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        #ayşe tolga
        #Marsel Eskinazi
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