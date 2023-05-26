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Haberler Gündem 3. Sayfa Ayşecik cinayetinde 2 sanık hakkında yeni gelişme! - En son haberler
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Ayşecik cinayetinde zanlı ve sevgili hakkında flaş gelişme!

Erzurum'da aynı evde yaşadığı ve abla dediği Ayşecik Dağıstanlı'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Fırat Işık'ın akıl sağlığına ilişkin rapor mahkemeye ulaştı. Fırat Işık için yeni rapor isteyip, tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, Dağıstanlı'nın sevgilisi Erdem İçoğlu için ise tahliye kararı verdi

Ayşecik cinayetinde 2 sanık hakkında yeni gelişme! - En son haberler
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DHA

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Paşakızı Sokak'taki bir apartmanda 18 Haziran 2022 günü meydana gelen olayda, Fırat Işık (27) aynı evde yaşadığı ve abla dediği Ayşecik Dağıstanlı'yı (46), erkek arkadaşı Erdem İçoğlu (33) ile görünce göğsünden bıçakladı.

Ağır yaralanan Dağıstanlı, hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Fırat Işık ile Erdem İçoğlu, işlemleri sonrası tutuklandı. İki sanık hakkında "eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AMBULANS KONUSUNDA BİRBİRLERİNE SUÇLADILAR

Erdem İ&ccedil;oğlu (&ouml;nde) ile Fırat Işık
Erdem İçoğlu (önde) ile Fırat Işık

İddianamede; Ayşegül Dağıstanlı'yı öldürenin Fırat Işık olduğu ikrarı ile sabit bulunduğu, ancak maktulün bıçaklandıktan sonra uzun süre can çekiştiği, şüpheliler Fırat Işık ile Erdem İçoğlu'nun maktulün uzun süre ölmesini beklediği, bu süreçte olaya ilişkin senaryo oluşturmaya çalıştıkları belirtildi.

İddianamede; müşterek fail olduğu belirtilen 2 sanık, ilk duruşmada da ambulansın geç çağırılması konusunda birbirine suçladı. Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına ise tutuklu 2 sanık, Ayşecik Dağıstanlı'nın kardeşi ile taraf avukatları katıldı.

HASTANEDEN AKIL SAĞLIĞI RAPORU

Fırat Işık
Fırat Işık

Avukat Furkan Polat, Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin müvekkili Fırat Işık için "akıl sağlığı zayıf" raporu verdiğini belirterek, diğer sanık Erdem İçoğlu'nun çelişkili ifadeler verdiğini söyledi. Avukat Polat, müvekkilinin sadece ilk bıçak darbesini vurduğunu, cinayetle ilgisi olmadığını, bu nedenle Fırat Işık'ın "kasten yaralama" suçundan yargılanması gerektiğini söyledi.

"HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ" İSTENDİ

Fırat Işık
Fırat Işık

Avukat Polat ayrıca maktulün olay günü müvekkilinin kulağını tırmaladığını, bunun raporlarla da sabit olduğunu, bu nedenle Fırat Işık için "haksız tahrik" indirimi uygulanmasını talep etti. Kendisine daha önce psikolojik tedavi görüp, görmediği sorulan Fırat Işık ise herhangi bir tedavi almadığını söyledi.

Dağıstanlı ailesinin avukatı Selim Mesut Atılgan ise Fırat Işık için verilen raporun çok muğlak olduğunu belirterek, Adli Tıp Kurumu'ndan yeni bir rapor alınmasını istedi.

"BİR YILDIR DÜKKANI KAPALI" DİYEREK TAHLİYE İSTEDİ

Erdem İ&ccedil;oğlu
Erdem İçoğlu

Erdem İçoğlu'nun avukatı Erdem İçoğlu ise, bıçak darbelerini vuran kişinin net olduğunu, Dağıstanlı'yı bıçaklayan Fırat Işık'ın çelişkili beyanlarda bulunduğunu, ambulansı müvekkili Erdem İçoğlu'nun aradığını ve Dağıstanlı'yı hastaneye götürülmesini sağladığını söyledi.

Avukat İçoğlu ayrıca müvekkilinin bir yıldır dükkanının kapalı olduğunu, bu nedenle mağduriyet yaşadığını belirterek, tahliyesini talep etti. Erdem İçoğlu'nun tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, Fırat Işık'ın tutukluluk halinin devamına hükmedip, Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığına ilişkin yeni rapor talep etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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