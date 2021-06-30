"Bu soruyu ona sormayın!"

Ayşegül Çınar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sorusu merak konusu oldu. Dizi oyuncusu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun bulundu restoranda kavga çıktı. Çalıkoğlu elindeki bıçakla çevredekilere saldırdı. Kavgayı ayırmaya çalışan 5 otel çalışanı ve 7 polis yaralandı. Özel Harekat Polisi devreye girdi. Ayşegül Çınar ile Furkan Çalıkoğlu gözaltına alındı.

AYŞEGÜL ÇINAR KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da doğmuştur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak isteyen Ayşegül Çınar, Fox Tv'de yayınlanan; kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırmaktadır.